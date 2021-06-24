مفاجأة عن حساب ياسمين صبري على فيسبوك

المصدر: البيان

ظن جمهور الفنانة المصرية ياسمين صبري، امتلاكها حسابا شخصيا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعتقدين أنها ردت منذ ساعات على حساب منسوب ومزيف إلى الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، بعد إشارة حساب الثانية تقليد «صبري» لها، بحسب المصري اليوم.

ويرجع سبب اللبس إلى كون حساب «صبري» على «فيسبوك» موثق بعلامة «الصح» الزرقاء، رغم أن المتحكمين في الصفحة يعلنون بشكل واضح أنهم ليس إلا مجرد مُعجبين بالفنانة المصرية، مُسجلين عبارة «The Official Page Of Yasmin Sabri's fans» أي الصفحة الرسمية لمُحبي ياسمين صبري.

وتلك الصفحة التي علّقت على الحساب المنسوب لعارضة الأزياء، قائلين بالإنجليزية: «أنا لا أتنافس مع أي شخص»، وتلك العبارة كانت ردًا على صفحة جورجينا المنسوبة لها عبر «فيسبوك»، بعدما وجهت رسالة زائفة مباشرة لياسمين صبري قائلة لها: «كوني نفسك وليس أنا».

من هنا، صدّق جمهور الفنانة المصرية أن تلك كلماتها الدفاعية ضد «رودريجيز»، لكن بالعودة أسابيع إلى الوراء تجد «صبري» نفت امتلاكها حساب عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «‏ليس لدي أي حسابات على الفيسبوك، والحساب مزور، وسأغلقه.. مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد».

وكان تعليق «صبري» على حقيقة حسابها على «فيسبوك» في ذلك الوقت، لنفي علاقتها بالتعليق المكتوب على فيديو إعلان محمد رمضان الحجز على أمواله، حيث قال الحساب الزائف نفسه على لسان ياسمين صبري: «ضحكتني».

يذكر أن الاتهامات الموجهة لـ«صبري» بشأن تقليدها للعارضة الإسبانية، ليست الأولى من نوعها، إذ طالما طالت عبارة واضحة من المُتابعين للفنانة المصرية وهي «لا تسوي نفسك جورجينا»، حيث يظن الكثيرين أن ياسمين تقلد الثانية في اختياراتها لملابسها وحتى تصفيفات شعرها. في المقابل، لا تملك عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا سوى حساب موثّق عبر موقع الصور «انستغرام»، ويُعد حسابها الذي تسبب في جدل الساعات الماضية عبر «فيسبوك» زائفًا.