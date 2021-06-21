الفنان ياسر جلال يعلق على أخبار تهربه من سداد 1.72 مليون جنيه

المصدر: دبي ــ البيان

نفى الفنان المصري ياسر جلال، تهربه من سداد مبلغ مليون و720 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بعد أن هددته الأخيرة بالحجز على أمواله.

وأوضح جلال أن سبب تواجده في مركز كبار ممولي المهن الحرة في مصلحة الضرائب، يوم الخميس الماضي، هو مناقشة نتيجة فحص ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

وأكد أنه بعد الفحص تبين أنه سدد القيمة المضافة المستحقة عليه بنسبة زائدة، بحسب ما جاء في تقارير القيمة المضافة التي قدمها عن نفس الفترة.

وكان آخر أعمال ياسر جلال الفنية مسلسل "ضل راجل"، الذي عرض في رمضان العام الحالي، وتشاركه بطولته نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

يشار إلى أن ياسر جلال أصبح من أهم نجوم دراما شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حققت مسلسلاته التلفزيونية صدى واسعا لدى الجمهور، وكانت البداية مع مسلسل "ظل الرئيس"، ليتبعه بمسلسل "رحيم" ثم "الفتوة" الذي عرض في رمضان العام الماضي.