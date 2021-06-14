رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم إلى والدها الراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، اليوم الاثنين، صورا لوالدها الراحل، الفنان سمير غانم، تتناول مراحل مختلفة من حياته.

وأرفقت إيمي سمير غانم مع الصور التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي دعاء لوالدها الراحل هو: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم". ثم ووحشني أنده اسمك، بحبك يا سمير".

من ناحية أخرى، مازالت الفنانة، دلال عبد العزيز، تتلقى العلاج داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ولم تعلم حتى لحظة كتابة هذه السطور بوفاة زوجها ورفيق دربها، سمير غانم.

وتوفي الفنان سمير غانم، الخميس الموافق 20 مايو الماضي، عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر في القاهرة.

وكان غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.