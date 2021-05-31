«ممكن» لسيف نبيل وبلقيس فتحي تصل إلى 20 مليون مشاهدة

المصدر: دبي - البيان

احتفت الفنانة بلقيس فتحي والفنان سيف نبيل، بنجاح أغنيتهما الجديدة المشتركة «ممكن» ووصولها لـ20 مليون مشاهدة عبر قناة «يوتيوب»، خلال أسبوعين من انطلاقها.

ونشر النجمان عبر صفحتيهما على «إنستغرام» مقطع فيديو عفوياً يظهران فيه وهما يحتفلان بهذه المناسبة في دبي، حيث لا تزال أغنية «ممكن» تحقق نجاحاً تصاعدياً كبيراً منذ طرحها في عيد الفطر وتتصدّر المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في الوطن العربي.

وقد تألّق كل من سيف نبيل وبلقيس في مشاهد الكليب الذي سادته أجواء من الرومانسية، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع «الديو»، خاصة أنه جمع بين أداء كل من سيف وبلقيس المعروفين بإحساسهما العالي وحرفيتهما بالغناء، حيث جاءت أبرز التعليقات من المتابعين مشيدة بالكليب.

يذكر أن «ممكن» من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو كليب من إخراج دان حداد.