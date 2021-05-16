«معرض421» يعلن عن برنامج الدعوات المفتوحة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «معرض421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية، عبر طيف واسع من المجالات الفنية، عن برنامج الدعوات المفتوحة للعام 2021، والذي يشمل منحة للبحوث الفنية، برنامج تطوير خبرات التقييم الفني، برنامج التطوير الفني، برنامج الإقامة الفنّيّة المنزليّة، وبرنامج التّدريب والإرشاد. صممت هذه البرامج دعماً للممارسين المبدعين الناشئين في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وتأتي هذه الدعوات المفتوحة تحت مظلة برنامج بناء الكفاءات، الذي ينفذ رؤى، تم تحديدها من خلال حلقات النقاش، وما ينتج عن دراسة مدى التجاوب مع برامج «معرض421» العامة. وتدعو البرامج ممارسين مبدعين ومحترفين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذين يظهرون التزاماً بالمجال الإبداعي، الذي يختارونه.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421: «تعد برامج بناء القدرات الخاصة بنا من أكثر البرامج الجديدة تميزاً لدى «معرض421». نحن نشجع وندعو الممارسين المبدعين، الذين يظهرون التزاماً بالمجال الإبداعي، الذي اختاروه للتقدم، واغتنام الفرصة ليكونوا جزءاً من برنامج، يسمح لهم بالتطور بشكل إبداعي».