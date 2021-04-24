حفيدة الفنان الراحل عبد الله غيث ترفض مقارنة الفنانين بجدها

المصدر: البيان الإلكتروني

رفضت ياسمين غيث، حفيدة الفنان المصري الراحل عبد الله غيث، مقارنة الفنانين بجدها، معربةً عن ضيقها الشديد من تلك المقارنة غير المنصفة.

وقالت ياسين، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جماعة، أنا من موقعي هذا، ومع احترامي لكل الناس، ووالله كلهم شاطرين وموهوبين جداً، وأكيد مش مستنيني أقول كده عليهم، بس لو سمحتم ممكن نبطل نقارن الفنانين بجدي؟".

وأضافت: "ممكن نبطل نقارن أي حد عامة بجدي؟ علشان غلط كده يا جماعة والله وظلم للناس حرام".

ورأت أن "عبد الله غيث واحد بس وماجاش ولا هييجي زيه"، مشيرةً إلى أنه "من أول رمضان كل شوية حد يبعتلي صورة ليه ومقارنات وكده، ما تظلموش حد".

وختمت حديثها بقولها: "في حاجة اسمها فنانين محترمين وموهوبين وهايلين ولا خلاف عليهم، وفيه حاجة اسمها (عبد الله غيث)".

يذكر أن بعض المواقع الصحفية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد قارنت الفنانين المعاصرين في الأدوار الصعيدية بالفنان الكبير عبد الله غيث الذي رحل عن عالمنا سنة 1993 واشتهر بأداء الشخصيات الصعيدية ببراعة لا نظير لها.