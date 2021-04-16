«العويس الثقافية» تحتفي بالشاعر سالم الجمري

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الاثنين المقبل، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «سالم الجمري ـ نهام القصيدة الشعبية الإماراتية» وذلك في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، عبر منصتها الافتراضية في موقع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. يشارك في الحلقة النقاشية الباحث والشاعر مؤيد الشيباني والشاعر محمود نور وتدير الحوار الشاعرة شيخة المطيري، وتأتي هذه الحلقة النقاشية بمناسبة إطلاق كتاب «سالم الجمري ـ نهام القصيدة الشعبية الإماراتية» لمؤلفه مؤيد الشيباني ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي أطلقتها مؤسسة العويس الثقافية عام 2012 وحققت حضوراً لافتاً في المجتمع من خلال توثيق حياة المبدعين الراحلين الذين تركوا بصمة في الحياة الثقافية.

ولد سالم الجمري سنة 1910 وتوفي سنة 1991 وتميزت تجربته الشعرية بالانتشار والحضور المتواصل في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في الأمسيات الشعرية وفي الأغنية. أما في مجال الرؤية الفنية لشعره فقد مر الجمري بمراحل عديدة أولها البدايات والتأثر بشعراء قدامى في الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، وبعدها بدأت مراحل أخرى في قصيدته وهي التواصل مع الفنان المعتزل علي بن روغة الذي غنى له أكثر من مئة قصيدة، وصولاً إلى مرحلة الحكمة وقصائد التجربة الثرية والمعبرة عن خبرة الشاعر على مدى نحو سبعة عقود.