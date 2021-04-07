مي كساب ترد على الساخرين من وزنها الزائد: «مش حامل وجسمي عاجبني»

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت الفنان المصرية مي كساب على المتنمرين عليها بسبب وزنها الزائد، بطريقة لطيفة قائلة لهم: «أنا مش حامل.. وحأخس حاضر.. شكرا لحبكم». وذلك في درء للانتقادات التي تتعرض لها مع كل صورة تنشرها في حساباتها في وسائل التواصل.

وجاء رد مي على المتنمرين مع الصورة التي نشرتها أخيراً صورة مع زوجها المغني أوكا عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام».

كما نشرت مي صورة لها في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة» الذي عرض مؤخرا، إلا أن الجمهور لاحظ زيادة الوزن الكبيرة التي تعاني منها، وتعرضت بسبب هذه الصورة للكثير من التنمر والسخرية.

فردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: «أنا ولا اتعرضت لتنمر ولا أي حاجه شكرا يا جماعة على تعاطفكم معايا بس أنا والله أم وخلفت 3 أولاد ورا بعض».

وتابعت: «جمهوري أخد عليه كده طول الوقت بأتخن وأخس والكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعة جسمي وعاجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله».