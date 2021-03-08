هل تعود الفنانة حنان ترك للتمثيل مجدداً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت على مواقع التواصل أخبار تؤكد عودة الفنانة المصرية حنان ترك إلى المجال الفني مرة أخرى بعد اعتزالها منذ عدة سنوات بعد مشوار حافل قدمت من خلاله عدداً كبيراً من الأعمال الفنية المهمة.

ولم تعلق حنان ترك، على الأمر بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

وقالت مصادر إخبارية إن حنان ترك تتمهل في اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن في نفس الوقت لا تميل كثيراً إلى العودة، ولم تتلق أي سيناريوهات بنفسها ولكن في حالة عودتها ستدرس السيناريو الذي يتناسب مع عودتها.

يذكر أن حنان ترك ولدت في 7 مارس 1975، ودرست في معهد البالية، قبل دخولها مجال التمثيل، واكتشفها المخرج خيري بشارة ورشحها في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1993، وارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في 2006.

من أشهر أعمالها السينمائية: "المهاجر"، "إسماعيلية رايح جاي"، "فتاة من إسرائيل"، "الآخر"، "الحب الأول"، "محامي خلع"، "العاصفة"، "المصلحة".

كما شاركت في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "أميرة في عابدين"، "سارة"، "أولاد الشوارع"، "القطة العميا"، "صدق رسول الله"، غيرها.