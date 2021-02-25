آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان.

ونفى فهمي الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما صرح في مداخلة لبرنامج "القاهرة اليوم".

وأوضح فهمي أن حالة يوسف شعبان مستقرة وهو حاليا داخل أحد مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، يوسف شعبان، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا".

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