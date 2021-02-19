بعد تصريحه عن الصعايدة.. بلاغ للنائب العام المصري ضد تامر أمين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف النائب في البرلمان المصري أحمد عبد السلام قورة أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد هذه الإساءة البالغة من الإعلامي تامر أمين بحق الصعايدة والفلاحين، مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة.

وكان تامر أمين قال في برنامجه "في الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة "الإنجاب" حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم في ورش كما يقومون بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل".

وأكد " قورة " في بيان له أصدره اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري لإلقائه أمام الجلسات العامة للبرلمان يوم 28 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى أبناء وجماهير الصعيد من الإساءة البالغة لهم من تامر أمين.

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.

وقال تامر أمين في الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللي بتحاول تصطاد في الماء العكر".

واضاف: حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.

ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا: بتكلم أن في فئة قليلة من اللي بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها.