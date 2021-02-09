الفنان هيثم شاكر يعلن نتيجة فحصه لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري هيثم شاكر نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال شاكر، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "الحمد لله، بعد 16 يوم من العزل، المسحة الأخيرة سلبية".

ووجَّه رسالة إلى جمهوره ومحبيه، قائلاً: "آسف إني مقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمن عليا برسالة أو باتصال".

وأضاف: "بشكركم جميعاً على محبتكم واهتمامكم، وربنا يشفي كل مريض".

يُذكر أن الفنان هيثم شاكر شارك، خلال رمضان الماضي، في مسلسل "حب عمري"، إلى جانب سهر الصايغ، ومحمد عادل، ومنة فضالي، وأماني كمال، ومي القاضي، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف فداء الشندويلي.