من هي الفنانة السورية إنجي خوري التي قبض عليها الأمن المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

إنجي خوري، اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، ولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997.

أثارت خوري الجدل عدة مرات بسبب فيديوهاتها الفاضحة التي بثتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

رحلت السلطات اللبنانية خوري إلى خارج البلاد ومنعت إقامتها بسبب الفيديوهات الفاضحة. ووجه لها مكتب الآداب ومكافحة المخدرات اتهامات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

أطلق عليها لقب "سما المصري اللبنانية" بعد ظهورها في العديد من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء.

حاولت إنجي دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني مع الفنان آدم.

تربطها علاقة عداوة بالمطربة اللبنانية قمر، بسبب المطرب آدم.

اعترفت إنجي بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لـ 4 سنوات.

أساءت إنجي لكوكب الشرق أم كلثوم.

تمتلك أكثر من 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام.