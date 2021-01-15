الفنانة رانيا فريد شوقي تنفي شائعة عن والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة رانيا فريد شوقي صحة معلومة شائعة عن والدها تفيد بوجود شقيق توأم له.

ونشرت رانيا، اليوم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لـ"وحش الشاشة" مع شقيق له، معلِّقةً: "أبويا وعمي اللواء أحمد شوقي.. من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجودة على مواقع كتير على السوشيال ميديا إن فريد شوقي له أخ توأم، وده غلط".

وأضافت: "بابا أكبر أخواته، يعني بابا الكبير، وعمي الأخ الأصغر، هما شبه بعض فعلاً، بس مش توأم، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".