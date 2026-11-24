«البيان» تقرأ مخرجات ودلالات إنجازات الدولة المحققة

* حافظت على ريادتها العالمية في مجال البنية التحتية الرقمية

* استثمار التقدم المتسارع في التعليم العالي والتقني والمهني

* تعزيز أداء البحث والتطوير والابتكار ومخرجات التعليم

* التفوق في البنية التحتية المعرفية يشكل قاعدة قوية للانتقال نحو مستويات أكثر تقدماً في إنتاج المعرفة وتوظيفها





حققت دولة الإمارات نتائج لافتة بمضامين ومخرجات في مؤشر المعرفة العالمي 2026، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في محور بيئة التعلم ضمن قطاع التعليم قبل الجامعي، والمركز الثاني في المؤشر الفرعي المندرج تحت مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حصلت فيه الدولة على المرتبة الخامسة عالمياً، كما حلت الدولة في المركز الـ 17 في قطاع الاقتصاد، فيما تصدرت الدول العربية وفق نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، من بين 22 دولة، وحافظت على المركز الـ 26 عالمياً من بين 195 دولة، مسجلة 60.4 نقطة في المؤشر العام.

وكشفت قراءة «البيان» في نتائج التقرير عن تقدم لافت للدولة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، الذي حققت ضمنه تقدماً بلغ أكثر من 10 مراكز، ذلك مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تقدم التعليم قبل الجامعي 4 مراكز، والبيئة والمجتمع والحوكمة 3 مراكز.

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 766 مليار دولار، فيما بلغ عدد السكان 11 مليوناً و346 ألف نسمة، وسجل مؤشر التنمية البشرية 0.94، كما احتلت الدولة المرتبة الـ 26 من بين 65 دولة ضمن مجموعة الدخل التي تنتمي إليها.

ريادة

ووصف التقرير أداء الإمارات بالرائد من حيث البنية التحتية المعرفية، بما يعكس قوة المقومات الاقتصادية والبشرية والمعرفية التي تستند إليها الدولة في مسيرتها التنموية.



منظومة متكاملة



وتعكس النتائج قدرة الإمارات على بناء منظومة معرفية متكاملة، تستند إلى الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، فيما تكشف المؤشرات الفرعية عن فرص إضافية لتطوير مخرجات التعليم وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار.

تميز

حقق قطاع التعليم قبل الجامعي في المؤشر تقدماً ملحوظاً في مؤشر المعرفة العالمي 2026، إذ احتلت الإمارات المركز الـ 28 عالمياً، متقدمة 4 مراكز مقارنة بالعام السابق، ومسجلة 68.5 نقطة، فيما تصدرت دول العالم في محور بيئة التعلم، محققة 82.8 نقطة، ومتقدمة مركزاً واحداً.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة، باعتبار بيئة التعلم إحدى الركائز الأساسية لبناء القدرات المعرفية للطلبة، وتهيئة الظروف الداعمة لاكتساب المهارات وتطوير الكفاءات.

كما أظهرت النتائج تقدماً بمقدار 10 مراكز في محور نتائج التعليم قبل الجامعي، لتحتل الدولة المركز الـ 63 عالمياً، مسجلة 67 نقطة، فيما جاءت في المركز الـ 45 عالمياً في محور الوصول والإتاحة، برصيد 55.8 نقطة.. وهو ما يشير إلى وجود فرص لمواصلة تطوير هذا المحور، بالتوازي مع المحافظة على الصدارة العالمية في بيئة التعلم.

قفزة مهمة

وسجل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي أكبر قفزة في ترتيب الإمارات بين القطاعات الستة التي يتضمنها المؤشر، إذ تقدمت الدولة أكثر من 10 مراكز، لتصل إلى المركز الـ 22 عالمياً، محققة 59 نقطة.

وأظهرت المؤشرات الفرعية للقطاع حلول الإمارات في المركز العاشر عالمياً في محور النتائج، برصيد 72.2 نقطة، متقدمة مركزاً واحداً، فيما تقدمت 9 مراكز في محور بيئة التعلم، لتحتل المركز الـ 54 عالمياً، مسجلة 71 نقطة.

كما تقدمت الإمارات أكثر من 10 مراكز في محور الوصول والإتاحة، لتحتل المركز الـ 52 عالمياً، محققة 33.9 نقطة.

ويبرز التقدم في هذا القطاع أهمية مواصلة الاستثمار في التعليم العالي والتخصصات التقنية والمهنية، وتعزيز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمهن المستقبلية.

ريادة رقمية

وحافظت الإمارات على المركز الخامس عالمياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محققة 68.1 نقطة، لتواصل حضورها ضمن الدول الأكثر تقدماً في هذا القطاع الحيوي.

كما تقدمت الدولة 6 مراكز في محور التأثير، لتحتل المركز الـ 16 عالمياً، برصيد 59.3 نقطة، وجاءت في المركز الـ 21 عالمياً في محور التمكين، محققة 69.6 نقطة، بتراجع 8 مراكز مقارنة بالعام السابق.

وتؤكد هذه النتائج قوة البنية التحتية الرقمية للدولة، فيما يشكل التقدم في محور التأثير مؤشراً إيجابياً على توظيف الإمكانات التكنولوجية في دعم التنمية المعرفية والاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصاد المعرفي

وفي قطاع الاقتصاد، احتلت الإمارات المركز الـ 17 عالمياً، مسجلة 63.5 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، جاءت الدولة في المركز الخامس عالمياً في محور المخرجات الاقتصادية، محققة 78.1 نقطة، وفي المركز الـ 14 عالمياً في محور المدخلات، برصيد 59.9 نقطة، متقدمة 6 مراكز.

وتكشف النتائج عن أهمية تعزيز انعكاس القدرات والإمكانات الاقتصادية على التنمية المعرفية، وتحويل الاستثمارات والموارد المتاحة إلى نتائج مستدامة تدعم القدرة التنافسية للدولة.

البحث والتطوير والابتكار

واحتلت الدولة المركز الـ 31 عالمياً في محور الابتكار، مسجلة 51.6 نقطة، وحصلت على المركز الـ 34 في محور البحث والتطوير، برصيد 42.9 نقطة.

وتشير قراءة هذه الأرقام إلى أن البحث والتطوير والابتكار يمثل أحد أبرز مسارات التطوير المستقبلية، ولا سيما في ظل الإمكانات الرقمية والتعليمية التي تمتلكها الدولة، والتي يمكن البناء عليها لتعزيز الإنتاج البحثي، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاعات الاقتصادية، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس.

البيئة والمجتمع والحوكمة

وتقدمت الإمارات 3 مراكز في قطاع البيئة والمجتمع والحوكمة، لتحتل المركز الـ 44 عالمياً، محققة 56.2 نقطة.

وجاءت الدولة في المركز الـ 36 عالمياً في محور الصمود الاجتماعي، مسجلة 76.6 نقطة، والمركز الـ 57 في محور الحوكمة الرشيدة، برصيد 61.7 نقطة، فيما احتلت المركز الـ 124 عالمياً في محور الأداء البيئي، محققة 30.3 نقطة، ما يكشف عن مساحة إضافية لتعزيز الأداء في هذا المحور.

أولويات المرحلة المقبلة

وتكشف القراءة الإجمالية لنتائج الإمارات في مؤشر المعرفة العالمي 2026 عن ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في المحافظة على الريادة العالمية في بيئة التعلم والبنية التحتية الرقمية، واستثمار التقدم المتسارع في التعليم العالي والتقني والمهني، وتعزيز أداء البحث والتطوير والابتكار ومخرجات التعليم.

كما تظهر النتائج أن التفوق في البنية التحتية المعرفية يشكل قاعدة قوية للانتقال نحو مستويات أكثر تقدماً في إنتاج المعرفة وتوظيفها، خصوصاً مع تصدر الدولة عربياً، وحضورها ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في المؤشر العام.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يبين حقية كون قيم مؤشر المعرفة العالمي غير قابلة للمقارنة المباشرة بين الإصدارات، إذ يُطبع كل إصدار بشكل مستقل، وقد تعكس الاختلافات تغيرات في توافر البيانات وتغطية المتغيرات.