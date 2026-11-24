الخامسة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدولة في الصدارة عربياً وحلت بالمركز الـ26 عالمياً



كشف الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن دولة الإمارات حافظت على صدارتها عربياً وحازت المركز الـ26 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، كما حققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن احتلالها المركز الأول في أكثر من 30 مؤشراً ومحوراً رئيسياً وفرعياً ومتغيراً من المتغيرات التي يستند إليها المؤشر في قياس الأداء المعرفي للدول.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على هامش فعاليات النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026 في دبي، أن الإمارات حافظت على موقعها في قطاع البحث والتطوير، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني عربياً في الترتيب العام لمؤشر المعرفة العالمي، تلتها قطر والبحرين وسلطنة عمان.

35 درجة

وكشف تركي عن وجود فجوة معرفية تتجاوز 35 درجة بين الدولة الأعلى والدولة الأقل أداءً في المنطقة العربية، فيما سجل قطاع البحث والتطوير والابتكار أدنى أداء بين القطاعات التي يقيسها المؤشر، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الدول العربية ودول العالم.

تحول نوعي

وأوضح تركي أن مؤشر المعرفة العالمي في نسخته العاشرة شهد تحولاً نوعياً من القياس إلى التفسير، إذ لم يعد يقتصر على رصد الأداء المعرفي للدول، وإنما يتناول كيفية توظيف المنظومات المعرفية في استشراف الأزمات والتعافي منها وتقليل آثارها، وتحويلها إلى فرص تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود ومواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف، إن التوجه الجديد للمؤشر يسعى إلى مساعدة الدول على محاكاة واقعها واختبار قدراتها على التعامل مع الأزمات المحتملة قبل تعرضها لصدمات فعلية، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.

18 محوراً

وأشار هاني تركي إلى أن المؤشر يتضمن 18 محوراً، وأظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين 17 منها والمعرفة، مقابل ارتباط سلبي لمحور البيئة، ما يكشف أن التقدم المعرفي لا يعني بالضرورة تحقيق التنمية الخضراء، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الدول المتقدمة معرفياً.

وأوضح أن هذه النتيجة تعد إحدى الرسائل الرئيسية التي يحملها المؤشر هذا العام، وتبرز أهمية تحقيق التوازن بين التقدم المعرفي ومتطلبات التنمية البيئية المستدامة.

فجوة المهارات

وكشف تركي أن نتائج المؤشر أظهرت تفاوتاً كبيراً في توزيع الوظائف عالية المهارة بين دول العالم، إذ لا تتجاوز نسبتها 8.5 % في الدول منخفضة الدخل، مقابل أكثر من 40 % في الدول مرتفعة الدخل. وبيّن أن هذا التفاوت يعكس ضعف حضور القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على الوظائف عالية المهارة والدخل في الدول منخفضة الدخل، ما يكشف حجم الفجوة في القدرات المعرفية والمهارات بين الاقتصادات المختلفة.

وأكد تركي أن غياب التوازن المعرفي بين المناطق الجغرافية المختلفة على مستوى العالم، وكذلك داخل المنطقة العربية، يعد من أبرز النتائج التي كشف عنها مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026.

ولفت إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سجلت مستويات تتجاوز 60 درجة معرفية، مقابل مستويات متدنية في أفريقيا، فيما تجاوز الفارق بين الدولة الأعلى والدولة الأقل أداءً في المنطقة العربية 35 درجة معرفية، وهو ما يعكس حجم التفاوت في القدرات والمنظومات المعرفية داخل المنطقة الواحدة.

البحث والابتكار

وأشار هاني تركي إلى وجود تفاوت كبير في أداء القطاعات التي يقيسها مؤشر المعرفة العالمي، موضحاً أن قطاع البحث والتطوير والابتكار سجل أدنى أداء بين هذه القطاعات، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للدول العربية ودول العالم.

ولفت إلى أن ضعف هذا القطاع الحيوي وعدم قدرته على مواكبة التطورات المعرفية يرتبط بوجود فجوات في المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الفجوة في التعليم تمثل أساساً للعديد من التحديات المعرفية، وتؤدي إلى فقدان جانب كبير من الموارد.

وأشار إلى أهمية تعزيز الترابط بين التعليم والبحث والتطوير والابتكار، بما يدعم قدرة الدول على الاستفادة من مخرجات المنظومة التعليمية في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

استشراف الأزمات

وأكد هاني تركي لـ «البيان»، أن النسخة العاشرة من مؤشر المعرفة العالمي تركز على فهم العلاقة بين المعرفة وقدرة الدول على مواجهة الأزمات، من خلال الانتقال من قياس واقع الأداء المعرفي إلى تفسير النتائج وتوظيفها في الاستعداد للصدمات المستقبلية، والحد من تداعياتها، وتعزيز فرص التعافي منها وتحويلها إلى فرص تنموية.