

كشف جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن عدد المستفيدين من أكاديمية مهارات المستقبل، المبادرة الرائدة التي التي أطلقتها المؤسَّسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلغ نحو 100 ألف متعلم، فيما تتيح الأكاديمية 20 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات المهارات المستقبلية. وأكد جمال بن حويرب أن الشهادة الجامعية وحدها لن تكون كافية للحصول على فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة، ما لم تقترن بمهارات تواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على هامش فعاليات النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026، أن المؤسسة تفتح باب التسجيل في الأكاديمية أمام الشباب والشابات في مختلف الدول العربية، دون وضع سقف لأعداد المستفيدين خلال عام 2027، بهدف تمكينهم من تطوير قدراتهم والارتقاء بمستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية، كاشفاً عن مستجدات إيجابية مرتقبة تتعلق بالأكاديمية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

الشهادة والمهارة

وأشار جمال بن حويرب إلى أن العديد من الدول العربية لا تزال بحاجة إلى تعزيز إدراكها لأهمية اكتساب المهارات، لافتاً إلى أن التوظيف في الدول الغربية بات يرتبط بامتلاك المهارات، وأن هذا التوجه سيترسخ قريباً في المنطقة، إذ سيواجه الأشخاص الذين لا يمتلكون المهارات اللازمة صعوبات في الحصول على فرص العمل، حتى وإن كانوا من حملة الشهادات الجامعية. وأضاف: إن الأكاديمية توفر فرصاً واسعة أمام الشباب لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية التي من شأنها إحداث تحول في مسيرتهم المهنية. وأكد أن المؤسسة لا تضع سقفاً لأعداد المستفيدين، و«الباب مفتوح، سواء جاء شخص واحد أو عشرة ملايين، فمرحباً بهم».

أثر إنساني

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن أكاديمية مهارات المستقبل، التي تعد إحدى المبادرات المنبثقة عن الدورات السابقة لقمة المعرفة، استطاعت إحداث تغيير ملموس في حياة العديد من المستفيدين، إذ تمكن عدد من خريجيها من الحصول على فرص عمل لم تكن متاحة لهم سابقاً، فيما حرص آخرون على نقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى أفراد أسرهم والمجتمعات المحيطة بهم. واستشهد بتجربة إحدى الفتيات في قطاع غزة، التي تمكنت رغم الدمار والظروف الصعبة من مواصلة التعلم عبر الأكاديمية، ولم تكتفِ بتطوير مهاراتها، بل نقلت ما اكتسبته من معرفة إلى جيرانها، ووثقت تجربتها في مقطع مصور وسط أصوات الطائرات.

وأعرب جمال بن حويرب عن اعتزازه بهذه التجربة التي تجسد إصرار أبناء المجتمعات العربية على مواصلة التعلم واكتساب المعرفة رغم الأزمات، مؤكداً أن هذه النماذج الإنسانية تمثل مصدر فخر للمؤسسة، وتعكس أهمية إتاحة فرص التعلم أمام الجميع مهما بلغت صعوبة الظروف المحيطة بهم.

تصدير المعرفة

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن دولة الإمارات أصبحت بالفعل مصدرة للمعرفة، ونموذجاً عالمياً في التقدم والنمو، مشيراً إلى أن أكاديمية مهارات المستقبل تمثل جزءاً من منظومة واسعة من المشروعات والمبادرات المعرفية التي تنفذها الدولة. وبين أن الإمارات وضعت المعرفة في صميم أولوياتها منذ تأسيسها عام 1971، وحرصت على الاستثمار في تعليم أبنائها وبناتها، ما أسهم في بناء منظومة معرفية راسخة شكلت حصناً يحمي الدولة من تداعيات الأزمات المتعاقبة، وعزز قدرتها على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أن قمة المعرفة أسهمت منذ انطلاقها عام 2014 في إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات النوعية، وفي مقدمتها مشروع المعرفة العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي، الذي يقيس الأداء المعرفي في 195 دولة، فضلاً عن مبادرة مهارات المستقبل وأكاديمية مهارات المستقبل.

بوصلة النجاح

ولفت جمال بن حويرب إلى أن النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026 تأتي استكمالاً لمسيرة الدورات السابقة، إلا أنها تتميز ببرنامج مكثف يمتد على مدار يوم واحد، ويركز بصورة أكبر على مشاركة الأكاديميين والعلماء والمتخصصين، مقارنة بالدورات السابقة التي كانت تمتد على مدار يومين وتشهد تنوعاً في فئات المتحدثين.

واستطرد: إن النسخة الحالية من القمة تستضيف خبرات عالمية متخصصة في مجالات عدة، من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في تعزيز قدرات الدول والمؤسسات على مواجهة الأزمات. وأكد أن اختيار شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير» ينطلق من إيمان المؤسسة بأن الدول والشركات والمؤسسات لا تستطيع تجاوز الأزمات، مهما تفاوت حجمها، دون امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة للتعامل معها.

ولفت جمال بن حويرب الى أن المعرفة تمثل بوصلة النجاح في مواجهة الأزمات والحد من تداعياتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن القمة تسعى من خلال الحوارات التي تجمع الخبراء والأكاديميين إلى بحث سبل الاستفادة من المعرفة في التعامل مع الأزمات السابقة والحالية، والاستعداد للأزمات التي قد يشهدها العالم مستقبلاً.

قمة موسعة

وكشف بن حويرب أن شهر أبريل 2027 سيشهد انعقاد دورة موسعة من قمة المعرفة، موضحاً أن النسخة الحالية تمثل محطة استثنائية تركز على الأكاديميين والمتخصصين، وتعتمد على توجيه دعوات خاصة للمشاركين، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتعميق الحوار حول دور المعرفة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

وأكد حرص المؤسسة منذ انطلاق القمة على استقطاب أبرز الخبراء والعلماء والأكاديميين من مختلف دول العالم، وإتاحة معارفهم وخبراتهم أمام الباحثين والمتخصصين، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ومواكبة التحولات المتسارعة وصناعة المستقبل