

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اليوم، أسماء الفائزين بدورتها التاسعة لعام 2026، وذلك خلال فعاليات النسخة الخاصة من قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير».

واحتفت الجائزة هذا العام بثلاثة إنجازات معرفية عالمية ضمن فئتي الأفراد والمؤسسات، في ثلاثة مجالات رئيسية (الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والشباب)، تقديراً لإسهامات الفائزين في إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة.

الطاقة المتجددة

فاز البروفيسور هنري سنيث، أستاذ الفيزياء بجامعة أكسفورد البريطانية، بالجائزة في مجال الطاقة المتجددة ضمن فئة الأفراد، تقديراً لإسهاماته البحثية في تطوير تقنيات توليد الطاقة الشمسية، وابتكاراته التي تسهم في رفع كفاءة الخلايا الشمسية وتعزيز فرص الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. إذ أسهمت أبحاثه في تطوير تقنيات تتيح الاستفادة بصورة أكبر من ضوء الشمس في إنتاج الطاقة، بما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية والمناخية.

التنوع البيولوجي

وفي ميدان التنوع البيولوجي، فاز السير بارثا داسغوبتا، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة كامبريدج البريطانية، بالجائزة ضمن فئة الأفراد، تقديراً لإسهاماته البحثية في اقتصاديات الفقر والتغذية والاقتصاد البيئي، وجهوده في الربط بين علم البيئة والاقتصاد. وقد أسهمت أبحاثه في تعزيز فهم العلاقة بين الازدهار الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإبراز أهمية إدماج قيمة الطبيعة في النماذج والسياسات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

الوعي البيئي

وفي الحقل البيئي، ضمن فئة المؤسسات، فازت مبادرة «الأولمبياد الأخضر» التابعة لمعهد الطاقة والموارد في الهند، تقديراً لإسهاماتها في نشر ثقافة الاستدامة عالمياً، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والشباب، وتمكين الأجيال الجديدة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية. وتعمل المبادرة على ترسيخ مفاهيم التعليم البيئي لدى الطلبة، وتعريفهم بالقضايا البيئية المعاصرة، وتعزيز إدراكهم لأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني أنماط حياة مستدامة.

أثر مستدام

وتواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رسالتها في تكريم الإنجازات المعرفية العالمية، والاحتفاء بالإسهامات الاستثنائية للأفراد والمؤسسات في إنتاج المعرفة ونشرها، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى حلول عملية تخدم الإنسان والمجتمع.

وجسدت مجالات التكريم في الدورة التاسعة للجائزة، أهمية توظيف المعرفة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية ودعم الاقتصادات المستدامة، فضلاً عن إعداد أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى مبادرات عملية تقود التغيير وتحمي كوكب الأرض، بما يضمن امتداد أثر الإنجازات المعرفية إلى الأجيال القادمة.