

كشف الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن العمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على إدماج مؤشر المعرفة العالمي في النماذج الاقتصادية والرياضية، بما يسهم في رسم سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية فعالة تستند إلى البيانات والأدلة، وتعزز قدرات الدول على إدارة الأزمات والتعافي منها.

وأكد خلال كلمته في افتتاح قمة المعرفة 2026، في دبي اليوم، أن المنطقة العربية تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في ضعف الإنتاجية ومحدودية التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، فيما لا يزال أمام المنطقة العربية الكثير لتحقيقه على صعيد زيادة الإنتاجية وتنويع اقتصاداتها.

أزمات مركبة

وأوضح الدردري في كلمته أن انعقاد القمة هذا العام يكتسب أهمية خاصة، في ظل الأزمات التي يواجهها العالم والمنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز قدرات الدول على الصمود وإدارة الأزمات والتعافي منها بأسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة. وأشار إلى أن المعرفة تحدد شكل التعافي وسرعته وتكلفته، فضلاً عن تحديد طبيعة المرحلة التي تخرج إليها المجتمعات بعد الأزمات، مؤكداً أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على العودة إلى الأوضاع السابقة، وإنما الخروج من الأزمات بمجتمعات أكثر قوة وتنوعاً وصموداً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف: إن العالم والمنطقة يمران بمرحلة تتسم بالأزمات المتراكمة والمركبة، وفي مقدمتها التداعيات المناخية المرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، وما تؤدي إليه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولفت إلى أن المنطقة العربية تعد من أكبر المناطق المستوردة للمواد الغذائية في العالم.

تحديات اقتصادية

وأشار الدردري إلى ارتفاع معدلات الديون عالمياً، ولا سيما في المنطقة العربية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الدين، فضلاً عن التداعيات المباشرة للأزمات والنزاعات على البنية التحتية والقدرات التصديرية والإيرادات المتأتية من الموارد النفطية وغيرها من الموارد التي شكلت اقتصادات المجتمعات العربية خلال العقود الماضية. وأوضح أن هذه التحديات تبرز الفارق بين الدول التي تمتلك المعرفة وتدرك أهمية توظيفها في إدارة الأزمات والخروج منها، والدول التي لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، مؤكداً أهمية البرنامج المشترك بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصدد.

سياسات مترابطة

وأكد أن مواجهة الأزمات المركبة والمتعددة والمترابطة تتطلب حلولاً مركبة ومترابطة أيضاً، مشيراً إلى أن المعرفة تمثل الرابط القوي بين مختلف مكونات السياسات العامة، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أم الاقتصادات القطاعية، أم السياسات الاجتماعية والتعليمية والمعرفية. وتابع: إن إدماج مؤشر المعرفة العالمي في النماذج الاقتصادية والرياضية يشكل مساهمة مهمة في تطوير سياسات قائمة على الأدلة والمعطيات، بما يدعم كفاءة إدارة الأزمات والنزاعات ويعزز قدرات الدول على التعافي.

وشدد الدردري على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز توظيف مؤشر المعرفة العالمي في رسم السياسات العامة على مستوى المنطقة والعالم، وتحويل مخرجاته إلى أدوات عملية تدعم التعافي الفعال، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

واختتم كلمته قائلاً: «فإما أن ننجح جميعاً وإما أن نفشل جميعاً، وما دمنا نحن في دبي، فلا مجال للفشل».