

تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في مضامين ومخرجات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، الذي أعلنت عن نتائجه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال فعاليات النسخة الخاصة من قمة المعرفة في دبي، اليوم، وذلك فيما احتلت سويسرا المركز الأول عالمياً، وتلتها بالترتيب: سنغافورة والسويد والدنمارك والنرويج.

وكشفت نتائج المؤشر في نسخته العاشرة عن استمرار الفجوات المعرفية بين دول العالم، لا سيما في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بالتوازي مع تسارع انتشار الذكاء الاصطناعي في الدول التي تمتلك منظومات معرفية أكثر قوة.

وأظهر المؤشر تفاوتاً ملحوظاً في سوق العمل العالمي، إذ تشكل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية نحو 8.5 % من إجمالي الوظائف في الدول منخفضة الدخل، مقابل أكثر من 40 % في الدول مرتفعة الدخل، ما يعكس حجم الفجوات في القدرات والمهارات وانعكاساتها على قدرة الدول على التعافي من الأزمات.

قدرات تنموية

وسلط العرض التعريفي لمؤشر المعرفة العالمي الضوء على التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من جائحة كورونا والحروب والصدمات الاقتصادية، وصولاً إلى الكوارث المناخية، مشيراً إلى أن بعض الدول تمكنت من الصمود والتعافي سريعاً، فيما فقدت دول أخرى سنوات من التقدم التنموي خلال أشهر قليلة.

وأبرزت نتائج المؤشر، الذي يقيس المعرفة عبر ستة أبعاد رئيسية، أهمية تحويل البيانات إلى قرارات وسياسات مستندة إلى الأدلة، محذرة من أن الفجوات المعرفية الراهنة قد تتحول مستقبلاً إلى مواطن ضعف تنموية تؤثر في قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات واستعادة مسارات النمو.

مرونة معرفية

وأكد السير بول كوليير، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة الفخري بجامعة أكسفورد، خلال إطلاق مؤشر المعرفة العالمي، أن المعرفة والقدرة على توظيفها والتكيف مع المتغيرات تمثل عوامل رئيسية في تحديد قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتعافي منها.

واستعرض تجربته الشخصية في مدينة شيفيلد البريطانية، المعروفة بصناعة الصلب، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى الجيل الأول في أسرته الذي أحدث التعليم تحولاً في حياته، بعدما ترك والداه المدرسة في سن الثانية عشرة. وأوضح أن المدينة فقدت أكثر من 50 ألف وظيفة في قطاعي الصلب والهندسة بين عامي 1980 و1983، بعدما تراجع الطلب على المهارات التي أسهمت في ازدهارها على مدى أجيال، فيما استغرقت عملية التعافي عقوداً.

وأضاف السير بول كوليير: إن هذه التجربة شكلت مسار عملي، وأسهمت في إدراكي أن الصدمات الاقتصادية المتشابهة قد تسفر عن نتائج مختلفة بين الدول، تبعاً لقدرتها على اكتساب المعرفة وتطبيقها والتكيف مع التحولات.

فجوات عالمية

وأشار السير بول كوليير إلى أن أهمية مؤشر المعرفة العالمي تتجاوز ترتيب الدول، إذ يرصد الأسس المعرفية المتمثلة في التعليم والبحث العلمي والابتكار والمؤسسات، بما يساعد الدول على تحديد الفجوات وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات. وأكد أن بناء القدرات المعرفية بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل تصاعد التحديات العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الدعم الخارجي، مشيداً باستمرارية إصدار المؤشر على مدى عشر نسخ، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود بحثية متواصلة.

وبيّن السير بول كوليير أن وصول المؤشر إلى 10 إصدارات يُعد إنجازاً حقيقياً يتطلب صبراً للاستمرار عاماً بعد عام بعد زوال عنصر الجدة، موجهاً الشكر إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق البحث الخاص بالمؤشر، لالتزامهم المتواصل وجهودهم الدؤوبة.

وأكد أن الفارق غالباً ما يكمن في المعرفة والقدرة على تطبيقها للتكيّف، وهو ما يسعى المؤشر إلى رصده عبر فحص أسس المعرفة من تعليم وبحث وابتكار، ومؤسسات إلى جانب التصنيفات، لمساعدة الدول على تحديد الفجوات وتعزيز صمودها في ظل احتدام التحديات العالمية وتراجع يقين الدعم الخارجي، بما يجعل بناء هذه القدرات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

مهارات المستقبل

ويعمل مشروع المعرفة، الذي تنفذه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تحويل الأدلة والبيانات إلى إجراءات عملية، من خلال دعم صناعة السياسات عبر مؤشر المعرفة العالمي، وجمع الدول والخبراء عبر قمة المعرفة، وتوسيع فرص التعلم من خلال أكاديمية مهارات المستقبل.

ويسهم المشروع في تمكين الشباب والشابات من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز قدرة المجتمعات على التخطيط والاستجابة للأزمات، وترسيخ المعرفة باعتبارها أساساً لبناء القدرة على الصمود والتعافي وتحقيق التنمية.