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أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، الذي تصدره المؤسسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقيس أداء 195 دولة، لافتاً إلى أهمية المؤشر في رصد واقع المعرفة وتحديد مسارات التطوير والتنمية، انطلاقاً من أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026، التي انطلقت فعالياتها اليوم في دبي تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، أن هذه النسخة تمثل محطة جديدة في مسيرة القمة التي انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، وتأتي بصيغة تعكس تطورها وحرص المؤسسة على إتاحة مساحة أوسع للاحتفاء بمنجزات المعرفة وقراءة واقعها واتجاهاتها، وتعميق الحوار حول مستقبلها ودورها في التنمية.

قيمة

وبيّن جمال بن حويرب أن المعرفة ليست مجرد وسيلة لفهم العالم من حولنا، بل أداة لاستشراف تحولاته والاستعداد لتحدياته وتحويل الأزمات إلى فرص، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواكبة التغيير والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن المنطقة والعالم يشهدان أزمات وتحديات مختلفة، إلا أن دبي تؤمن بأهمية استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته، مشدداً على أن السبق في الاستعداد للمستقبل أسهم في تميز دبي عن العديد من مدن العالم، وعزز قدرتها على مواكبة التحولات. وأضاف: إن النسخة الخاصة من قمة المعرفة تستقطب عدداً كبيراً من الأكاديميين من مختلف دول العالم، الذين يجتمعون من أجل اكتساب معارف جديدة وتبادل الخبرات، وإتاحة المعرفة أمام الباحثين في دبي والعالم العربي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المعرفية.

نخبة مفكري العالم

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى أن القمة تحتفي بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الذين يمثلون نخبة من الشخصيات العالمية من بريطانيا والهند وغيرها من دول العالم، ممن أسهموا بجهودهم وإنجازاتهم في نشر المعرفة، مشيراً إلى اعتزازه بمواصلة إصدار مؤشر المعرفة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤكداً أهمية هذا العمل في قياس الأداء المعرفي للدول، باعتبار القياس أساساً للتطوير والتقدم.

وتابع: إن اجتماع الخبراء والأكاديميين تحت مظلة المعرفة والعلم في دبي، يعكس أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى نشر المعرفة، واستئناف المسيرة الحضارية، وتعزيز دور العلم في تقدم المجتمعات وصناعة المستقبل.