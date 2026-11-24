

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت صباح اليوم، في فندق غراند حياة بدبي، فعاليات النسخة الخاصة من «قمة المعرفة 2026»، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير».

وتسلط القمة في نسختها هذا العام الضوء على دبي بوصفها نموذجاً يحتذى به في الاستثمار في المعرفة والحوكمة المرنة، وتمكين المجتمعات من توقع الأزمات واحتوائها والتغلب عليها، ودعم عمليات اتخاذ القرارات المستنيرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي على المدى الطويل.

جائزة

وتشهد القمة إطلاق نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، واستعراض أبرز نتائجه وما تكشفه من اتجاهات مرتبطة بواقع المعرفة والتنمية، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتسليط الضوء على إسهاماتهم وإنجازاتهم الرائدة.

كما تتضمن فعاليات القمة إطلاق مشروع المعرفة بحلته الجديدة، وعقد جلسات رئيسية تناقش دور المعرفة في تخطي الأزمات ومواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن الإعلان عن إطلاق «أسبوع حوارات المعرفة»، الذي سينظم سنوياً لتعزيز الحوار المعرفي وتبادل الخبرات والتجارب، على المستويين الإقليمي والدولي.