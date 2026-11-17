استقطبت مسابقة «قرأتُ لك»، التي نظّمتها جمعية حماية اللغة العربية بالتزامن مع الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 700 مسجل من طلبة المدارس وأولياء أمورهم، في حين تأهل 30 طالباً وطالبة إلى المرحلة النهائية، وتُوّج 9 فائزين بجوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 9 آلاف درهم، في مبادرة هدفت إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخ ارتباط الأجيال الناشئة باللغة العربية.

واختتمت الجمعية المسابقة، الأحد، بعد استقبال المشاركات إلكترونياً خلال الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث استهدفت الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، موزعين على ثلاث حلقات دراسية، من خلال اختيار كتاب عربي من المعرض وقراءته وتلخيص محتواه والتعبير عن أفكاره بأسلوب شخصي.

وأسفرت مرحلة التقييم الأولي عن تأهل عشرة طلبة من كل حلقة دراسية، خاضوا مقابلات مباشرة أمام لجان التحكيم، التي قيّمت مستوى فهمهم للمقروء وقدرتهم على التلخيص والتعبير.

وأكد محمد شعيب الحمادي، المدير المالي والإداري للجمعية وصاحب فكرة المبادرة، أن المسابقة تسعى إلى تحويل زيارة معرض الكتاب إلى تجربة معرفية متكاملة، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على عدد الكتب المقروءة، بل يشمل تنمية التفكير والفهم والتعبير، وتعزيز مشاركة الأسر في تشجيع أبنائها على القراءة.

من جانبه، أشاد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة والكتاب واللغة العربية، مؤكداً أهمية المبادرات القرائية في تنمية المهارات الفكرية واللغوية لدى الناشئة.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين التسعة، بواقع ثلاثة فائزين عن كل حلقة دراسية، إلى جانب الطلبة الثلاثين المتأهلين ولجان التحكيم وشركاء المبادرة من دور النشر والمؤسسات المشاركة، تقديراً لجهودهم في إنجاح المسابقة وتشجيع الطلبة على اقتناء الكتب العربية وقراءتها.