«الشارقة للتعليم الخاص» تحتفي بمواهب الطلبة وتعزز ارتباطهم بالقراءة

وفّرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، منصة مخصصة لاستعراض إبداعات الطلبة ومبادراتهم الثقافية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام المدارس للمشاركة في أنشطة هادفة تعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب، وترسخ أهمية القراءة في بناء المعرفة وتنمية القدرات الفكرية والإبداعية.

وأكدت الدكتورة رانا نزال، من إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة تحرص على الحضور الدائم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، انطلاقاً من اهتمامها باكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتوفير بيئة تعليمية وثقافية محفزة تتيح للطلبة التعبير عن أفكارهم وإبراز قدراتهم أمام جمهور المعرض.

وأوضحت أن مشاركة الهيئة تتضمن دعوة المدارس الخاصة إلى تقديم فعاليات وأنشطة تعليمية وثقافية متنوعة، ترتبط بالقراءة وأهمية العلاقة بالكتاب، مشيرة إلى أن هذه المشاركات تشكل فرصة للاحتفاء بالطلبة الموهوبين، وتشجيعهم على مواصلة الإبداع وتنمية مهاراتهم المعرفية.

وأضافت أن الأنشطة المقدمة على منصة الهيئة تشمل مشاركات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يراعي تنوع المناهج التعليمية المعتمدة في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، مؤكدة أهمية اللغة العربية بوصفها اللغة الأم ولغة الأصل والأساس، إلى جانب الاهتمام باللغة الإنجليزية وفق المناهج الدولية.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالأفكار والمبادرات التي يقدمها الطلبة، حيث تخضع المشاركات للتقويم والتقييم من قبل المعنيين بإدارة الفعاليات والأنشطة في الهيئة، بما يسهم في تطوير مستوى المشاركات وإبراز المواهب والإبداعات الطلابية.

وبيّنت أن منصة الهيئة شكلت مساحة تفاعلية منحت الطلبة فرصة تقديم أفكارهم أمام الجمهور، والمشاركة في أنشطة تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعبير والإبداع، فضلاً عن تنمية ارتباطهم بالفعاليات الثقافية والمعرفية التي تحتضنها إمارة الشارقة.

واختتمت الدكتورة حديثها بالتأكيد على اعتزاز الهيئة باستقبال الفعاليات والمشاركات الطلابية على منصتها، وحرصها على استمرار الاحتفاء بالمواهب والإبداعات في الدورات المقبلة من المعرض، بما يعزز حضور الطلبة في المشهد الثقافي، ويعمّق علاقتهم بالقراءة والكتاب.