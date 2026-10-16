محمد بن راشد.. الرسالة نفسها

هناك رجال يكتبون تجاربهم بعد أن تنتهي، ورجال تتحول حياتهم إلى كتب مفتوحة قبل أن يكتبوا سطراً واحداً. ويأتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في صدارة الذين لا تُقرأ أفكارهم في الكلمات وحدها، بل في المدن التي نهضت، والمؤسسات التي تغيرت، والمستقبل الذي أصبح واقعاً بعد أن كان حلماً بعيداً.

ستون عاماً من التجربة والمواجهة وصناعة الاستثناء. ستون عاماً من القرارات الصعبة والرهانات الكبرى، والنجاحات التي لم تتحول إلى محطات للراحة، بل إلى بدايات جديدة ومسؤوليات أكبر. ثم يأتي كتاب «الرسائل»، لا ليختصر هذه الرحلة، بل ليكشف أحد وجوهها الإنسانية والفكرية. فماذا يمكن أن تضيف الكلمات إلى رسالة أمضى صاحبها عقوداً يكتبها في الواقع؟

ربما تكمن الإجابة في العبارة التي يستهل بها سموه كتابه: «الحكمة أن لا نبني فقط شيئاً للناس، بل أن نبني شيئاً فيهم.. والأمانة أن تترك شيئاً يمكن أن يختصر الطريق لمن يحمل من بعدك الأمانة». إنها ليست مجرد حكمة مستخلصة من التجربة، بل مفتاح لفهمها؛ فالإنجاز الحقيقي لا يقاس بما يشيد من عمران وحده، وإنما بما يبنى في الإنسان من ثقة ومعرفة وقدرة على مواصلة الطريق.

لا يوجد شيء سحري يحوّل إنساناً إلى رمز عالمي. ولا تكفي السلطة أو الإنجازات أو الصورة المبهرة لصناعة شخصية تستقر في الذاكرة والوجدان. فالرموز لا تصنعها الانتصارات وحدها، بل المسافات الصعبة التي قطعتها للوصول إليها. وهنا تبدأ القراءة الأعمق للشيخ محمد بن راشد؛ ليس بوصفه قائداً لا يعرف التحديات، بل إنساناً صاغته التجربة، واختبرته المسؤولية، وواجه اختيارات لم تكن نتائجها مضمونة مسبقاً.

إن اختزال التجربة في صورة القائد الذي ينتصر دائماً يحجب عنا أهم ما فيها: كيف تشكلت قدرته على مواجهة الاحتمالات الصعبة؟ فالبطل الذي لا نرى فيه إلا القوة يثير الإعجاب، لكنه يظل بعيداً عن الإنسان العادي. أما حين نفهم الطريق إلى الإنجاز، فإننا نقترب من جوهر الشخصية. وفي رسالة «سنوات البطاقة» إلى شباب دبي، يستعيد سموه زمناً عرف فيه المجتمع قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية. وهنا لا تبدو البدايات مجرد ماض يُستذكر، بل جزءاً من تفسير الحاضر؛ فالصلابة ليست غياب المشقة، وإنما القدرة على تحويلها إلى دافع للبناء.

وليست المقاومة في تجربة محمد بن راشد مواجهة خصم ظاهر دائماً، بل مقاومة المألوف والجمود وحدود الممكن. فمن الطيران والتجارة إلى البنية التحتية والإدارة الحكومية، لا تكمن أهمية التحولات التي شهدتها دبي في حجم المشروعات وحده، بل في المنهج الذي جعل ما يبدو مستحيلاً مسألة قابلة للدراسة والعمل والحل. وهنا يظهر الفارق بين الحلم والقيادة: الأول يتخيل المستقبل، والثانية تبني الأدوات اللازمة لتحقيقه.

لكن الجرأة على صناعة المستقبل لا تعني الادعاء بمعرفة تفاصيله. ففي رسالته حول مستقبل القيادة، يطرح سموه تصوراً لقائد لا يستعد لاحتمال واحد، بل يبني مؤسسة قادرة على التعامل مع احتمالات متعددة. وهذه فكرة تكشف جانباً مهماً من نضج التجربة: أن الشجاعة ليست يقيناً دائماً بالنتائج، بل قدرة على اتخاذ القرار مع إدراك المخاطر، وأن قوة القائد لا تظهر في تجاهل المجهول، بل في إعداد مؤسساته لمواجهته.

والمفارقة الأكثر إثارة أن النجاح لم يُنهِ الطموح، بل وسّع مسؤوليته. فكل إنجاز يرفع سقف التوقعات، وكل قمة تكشف أخرى. ومن هنا يمكن فهم السعي إلى المركز الأول بوصفه ثقافة عمل ترفض الاكتفاء بما تحقق، لا مجرد رغبة في التفوق. غير أن هذا المنهج يضع القيادة أمام اختبار دائم: كيف توازن بين سرعة الإنجاز واستدامته، وبين الطموح الكبير وقدرة الإنسان والمؤسسة على مواكبته؟

وفي قلب هذا الطموح يحضر التواضع، لا بوصفه نقيضاً للقوة، بل شرطاً لاستمرارها. فالقائد الذي يعتقد أنه بلغ الكمال يتوقف عن التعلم، أما الذي يرى في كل إنجاز فرصة للتحسين فيحتفظ برؤية البدايات. وفي رسائله إلى فريق العمل، يتصل هذا المعنى بأهمية التعلم المستمر ودور الإنسان في صناعة التقدم، مهما تطورت التكنولوجيا. فالمؤسسة القوية ليست تلك التي لا تخطئ، بل التي تمتلك القدرة على التعلم والتصحيح والتجدد.

وتبلغ التجربة معناها الأعمق حين تنتقل من شخصية القائد إلى ثقافة المؤسسات. فالمدن لا تصنعها الإرادة الفردية وحدها، ولا تستمر المشروعات بقوة أصحابها فقط، وإنما بما تتركه من قيم وقدرات وأنظمة قادرة على التطور. وفي رسالته إلى القيادات الشابة، يقول سموه: «من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش للآخرين امتد معهم». وهي عبارة تختصر الفرق بين إنجاز ينتهي بصاحبه وأثر يستمر في الآخرين.

ولعل تنوع المخاطَبين في «الرسائل» يكشف اتساع هذه الرؤية. فالكتاب لا يتوجه إلى القيادات وفرق العمل وحدهم، بل إلى الأبناء والآباء والأمهات والشباب والمعلمين والشهداء ورفاق المسيرة. إنها دوائر متصلة تبدأ من الإنسان وتصل إلى الوطن. وفي رسالته إلى المعلمين، يربط سموه قيام الحضارات بالأفكار العظيمة ودور المعلم في تأسيسها؛ ليؤكد أن بناء المستقبل يبدأ قبل المشروعات، في العقول التي ستفكر فيها والأيدي التي ستنجزها.

وهنا يصبح كتاب «الرسائل» أحد وجوه تجربة أكبر. فهو يكشف القيم التي تمنح الإنجاز معناه: الإيمان الذي لا ينفصل عن العمل، والعزم الذي لا يستغني عن الحكمة، والطموح الذي يحتاج إلى التواضع، والقيادة التي لا تكتمل إلا بتمكين الآخرين. وهي معانٍ تتصل بما يقوله سموه في مقدمة الكتاب: «أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة».

بعد ستين عاماً من القيادة والمسؤولية، ربما لا يكون السؤال الأهم ماذا حقق الشيخ محمد بن راشد، بل لماذا لا يزال المستقبل يشغل المساحة الأكبر من رؤية سموه؟

ربما لأنه أدرك أن النجاح الذي يتوقف عند نفسه يتحول إلى ماض، أما النجاح الذي يفتح الطريق للآخرين فيصبح رسالة مستمرة. وأن القيمة الأعمق للتجربة ليست في أن يظل الناس يتحدثون عما أنجزه القائد، بل أن يمتلكوا القدرة على إنجاز ما يتجاوزه.

و حتى نفهم استثنائية تجربة الشيخ محمد بن راشد، علينا لاقتراب من الإنسان الذي صنعته التجربة، والقائد الذي اختبر أفكاره في الواقع، وصاحب الطموح الذي لم يسمح للإنجاز بأن يكون الكلمة الأخيرة.

بعض الرجال يتركون كتباً تحكي ما فعلوه، وبعضهم يتركون واقعاً يحكي ما آمنوا به. أما الشيخ محمد بن راشد، فلم تكن رسالته الكبرى ما كتبه عن النجاح، بل ما جسدته تجربته من إيمان بأن كل نجاح بداية جديدة، وأن كل بداية مسؤولية أكبر. سموه لم يكتب «الرسائل» فحسب؛ لقد أصبح، بتجربته وأثره وما بناه في الناس، الرسالة نفسها.

وهنا تتجلى الدلالة الأعمق لتجربة محمد بن راشد؛ فالرسالة لا تنتهي بانتهاء مرحلة، ولا تبلغ غايتها باكتمال إنجاز، بل تتجدد كلما تحولت رؤية القائد إلى ثقافة عمل، وتجربته إلى معرفة، وطموحه إلى إرادة تحملها الأجيال. وبعد ستين عاماً من القيادة والمسؤولية، لا تبدو «الرسائل» خاتمة لما مضى، بل وجهاً من وجوه تجربة لا تزال تكتب فصولها في الواقع.

فالحكمة ليست فيما نبنيه للناس وحده، بل فيما نبنيه فيهم من وعي وإرادة وقدرة على مواصلة البناء وتجاوز ما تحقق. والأثر الحقيقي للقائد لا يُقاس بما يتركه من إنجازات فحسب، بل بما يفتحه أمام الآخرين من آفاق، وما يغرسه في الأجيال من طموح يتجاوز تجربته. وتلك إحدى أعمق الأفكار التي تحملها «الرسائل»: أن الإنجاز ليس نهاية الطريق، وأن المسؤولية تتجدد، وأن الأجيال لا ترث النجاح لتكتفي به، بل لتبني عليه وتتجاوزه. وهكذا تمتد تجربة محمد بن راشد من إنجاز إلى آخر، ومن جيل إلى جيل.. والرسالة لا تنتهي.