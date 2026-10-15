محمد بن راشد.. «الرسائل» من تجربة قائد إلى ميثاق إنساني

«الحكمة أن لا نبني فقط شيئاً للناس، بل أن نبني شيئاً فيهم.. والأمانة أن تترك شيئاً يمكن أن يختصر الطريق لمن يحمل من بعدك الأمانة».. بهذه الكلمات يستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كتابه «الرسائل»، ليضع أمام القارئ مفتاحاً أخلاقياً وفكرياً لفهم تجربة تتجاوز الإنجاز إلى الإنسان، والحاضر إلى المستقبل. فالحكمة لا تُقاس بما نبنيه للناس وحده، بل بما نبنيه فيهم من وعي وثقة وإرادة، والأمانة لا تكتمل بحفظ المكتسبات، بل بتمكين الأجيال القادمة من تجاوز ما تحقق.

وفي مقدمة الكتاب، يقول سموه: «أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة»، مؤكداً أن «الوطن أمانة والحياة رسالة». ومن هنا، يمكن قراءة الرسائل الست والعشرين بوصفها ميثاقاً إنسانياً وفكرياً، تتقاطع فيه أسئلة الإيمان والعمل، والعزم والنية، والأسرة والمجتمع، والقيادة والمسؤولية، والخسارة والانتصار. إنها لا تسأل فقط عما أنجزه الإنسان، بل عما بناه في الآخرين، وما تركه لمن سيأتون بعده.

نحن بين الكلمات

ثمة كلمات نقرؤها فنعرف أصحابها، وأخرى نقرؤها فنكتشف أنفسنا. وبين المعرفة والاكتشاف تتجلى قيمة الكتابة التي تتحول فيها التجربة إلى حكمة، والحكمة إلى مرآة للذات. ولعل هذا ما يفسر قدرتنا على العثور على جزء من حياتنا بين رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؛ فنحن لا نقرأ بأعيننا وحدها، بل بذاكرتنا وطفولتنا، وأحلامنا المؤجلة، وخساراتنا وأسئلتنا التي لم نجد لها إجابات.

وهنا تتحول الرسالة من خطاب موجه إلى الآخرين إلى حوار داخلي مع الذات؛ فأعمق الكتابات ليست تلك التي تكشف لنا أصحابها فحسب، بل التي تمنحنا شجاعة رؤية أنفسنا بصدق.

أطلس للإنسان والوطن

لا يمثل تنوع المخاطَبين في كتاب «الرسائل» مجرد ترتيب لفهرسه، بل يكشف عن بناء دلالي عميق، تتسع فيه دوائر المعنى من الأسرة إلى المجتمع والوطن والإنسانية، في رحلة تتداخل فيها الروابط الإنسانية مع القيم الوطنية والمسؤولية التاريخية. وتُفتتح هذه الرحلة برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعنوان «رسالة إلى أخي محمد بن زايد»، بما تختزنه من معاني الأخوة ورفقة المسيرة ووحدة المصير والمسؤولية الوطنية.

ثم تتوالى الرسائل لتشمل الأبناء والآباء والأمهات والشباب والمعلمين والقيادات والمجتمع وفريق العمل وشهداء الوطن، وصولاً إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعود الرحلة إلى جذورها الأولى، وتلتقي حكمة التجربة بروح التأسيس، في بناء فكري ووجداني يصل الإنسان بوطنه، والحاضر بجذوره، والمستقبل بالقيم التي تمنحه معناه واستمراره.

وفي هذا التنوع تتكشف فلسفة ترى الإنسان أساس البناء؛ فالأب مسؤولية وقدوة، والأم أصل للتكوين الوجداني والأخلاقي، والأبناء أمانة المستقبل، والمعلم صانع للعقول، والشباب طاقة التجدد، وفريق العمل شركاء النجاح.

وتبلغ الرحلة ذروتها الوجدانية في رسالة الشهداء، حيث الوفاء لمن وهبوا أعمارهم للوطن، ثم في الرسالة السادسة والعشرين إلى أبي زايد، حين يقول سموه: «تعلمت من زايد كيف يمكن أن يكون الوطن رحيماً بأبنائه.. كريماً مع ضيوفه.. عادلاً حتى مع أعدائه». وهكذا تتصل تضحية الشهداء بحكمة المؤسس، ويتجلى الوطن أمانة تصونها التضحية، وقِيماً تحفظها الرحمة والعدالة، ورسالة تتوارثها الأجيال.

الوطن أمانة.. والحياة رسالة

حين يربط محمد بن راشد أعمارنا بقصة أوطاننا، فإنه ينقل المسؤولية من حدود الفرد إلى امتداد الزمن. فما نبنيه للناس قد يخدمهم سنوات، لكن ما نبنيه فيهم من قدرة على التفكير والعمل وتحمل المسؤولية يمنحهم إمكانية صناعة مستقبل لم نكن قادرين على تصوره. والأمانة هنا ليست تجميد التجربة عند نجاحها، بل الحفاظ على قيمها وتجديد أدواتها. فالوفاء الحقيقي للماضي لا يكون بتكرار صورته، وإنما بفهم روحه.

حسن الظن بالله

من أعمق المعاني الروحية في «الرسائل» التمييز بين حسن الظن بالله والتمني، وبين التوكل والتواكل. فالإيمان لا يعفينا من مواجهة الصعوبات، ولا يمنحنا ضماناً بأن تأتي النتائج وفق رغباتنا، لكنه يمنحنا الطمأنينة لنواصل السعي، والثقة بأن الجهد الصادق لا يضيع.

وفي «رسالة إلى أبي»، يستعيد سموه درساً من والده: «علمني أبي أن ساعات الفجر الأولى هي أعظم الأوقات، وأفضلها لاتخاذ القرارات والتفكر في مختلف الموضوعات ومتابعة أهم المشروعات».

وهنا يصبح الصباح تعبيراً عن قيمة الوقت، والعمل امتداداً للإيمان، والتوكل سعياً مسؤولاً لا انتظاراً سلبياً. ومن هذا المعنى تنبثق فكرة أخرى: أن بعض أخطر خساراتنا نصنعها قبل التجربة، حين نحكم على الفرص بالاستحالة، ونسمح للخوف بأن يرسم حدود قدراتنا.

وتبرز رسالة سموه إلى المعلمين لتؤكد أن بناء الإنسان يبدأ بتحرير عقله من الخوف، وغرس الثقة بقدراته، إذ يقول: «علمتني الحياة أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة، وكل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم».

العزم والنية

ليس كل من امتلك رغبة امتلك عزماً، ولا كل من حقق نجاحاً استطاع تحويله إلى أثر باق، فالرغبة تسأل: ماذا أريد؟ أما المعنى فيسأل: لماذا يستحق ما أريده أن أبذل من أجله عمري؟.. وبين السؤالين تتحدد المسافة بين مشروع يبدأ بالحماس ورسالة تستمر بالإيمان.

والنية الصادقة تحفظ الطموح من الانحراف عن غايته، فيما يحتاج العزم إلى الصبر والحكمة والمرونة، فالعزم بلا معنى قد يصبح استنزافاً، والمعنى بلا عمل يظل أمنية.

وفي رساله سموه إلى القيادات الشابة، يقول محمد بن راشد: «من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش للآخرين امتد معهم»..إنها رؤية تتجاوز الاستدامة المؤسسية إلى استدامة الوجود؛ فالإنسان لا يمتد بمجرد بقاء اسمه، بل بما يزرعه في الآخرين من معرفة وقيم وفرص. وهنا يبلغ التجرد الإنساني معناه الأعمق: أن نفرح حين يتجاوز أبناؤنا ما علمناهم، وحين ينجح فريقنا دون حاجته الدائمة إلينا، وحين تصبح الرسالة قادرة على الحياة والتطور بأيدي الآخرين.

شجاعة الاحتمالات

لا تنفصل فلسفة «الرسائل» الإنسانية عن واقع القيادة وتحولات المستقبل، حيث يؤكد سموه في رسالته حول مستقبل القيادة، أن قائد المستقبل لا يستعد لمستقبل واحد، بل يبني مؤسسة قادرة على التعامل مع احتمالات متعددة، وأن التأخر في القرار أصبح خطراً كبيراً على المؤسسات.

وهنا تتجلى مفارقة جوهرية: أن اليقين في القيم والغاية لا يعني اليقين بتفاصيل المستقبل. فالقيادة تنتقل من ثقافة التنبؤ إلى ثقافة الاستعداد، ومن الاعتماد على مسار واحد إلى بناء الخيارات والمرونة وسرعة الاستجابة. وليست السرعة بديلاً عن الحكمة، ولا الشجاعة مرادفاً للتهور؛ بل إن القيادة الحقيقية توازن بين المعرفة المتاحة والمخاطرة وتوقيت الفعل.

وفي رسائل سموه، الثلاث إلى فريق العمل، تتكامل هذه الرؤية؛ فالإنسان يظل صانع الحضارة مهما تطورت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسرعة التعلم تحدد القدرة على مواكبة التحولات، بينما يحمي التواضع النجاح من التحول إلى غرور استراتيجي. وهكذا لا يقاس نجاح القائد بما ينجزه وحده، بل بقدرته على بناء فريق يتعلم ويبادر ويواصل الإنجاز بعده.

دروس الألم والانتصار

لا تقدم «الرسائل» الحياة طريقاً مستقيماً نحو النجاح، بل تجربة تتعاقب فيها الشدائد والفرص، وتختبر فيها القيم صدقها.

وفي رسالة سموه إلى شباب دبي، يستعيد سموه «سنوات البطاقة» وما شهدته المدينة من قسوة اقتصادية ومعيشية، مؤكداً أن دبي عرفت الجوع والفقر والمرض، لكنها امتلكت رجالاً ونساءً رفضوا الاستسلام لتلك الظروف.

ويكشف سموه أن الصلابة ليست غياب الألم، بل القدرة على عبوره دون فقدان الجوهر، والتفاؤل ليس إنكاراً للواقع، بل رفضاً لأن تصبح قسوته حكماً نهائياً على المستقبل. ومن هنا تتصل شجاعة مواجهة الحياة بشجاعة مساءلة النفس؛ فالإنسان الذي لا يراجع أخطاءه قد يتحول نجاحه إلى غرور، بينما تمنحه المساءلة فرصة للتعلم وتصحيح المسار.

مسؤولية الكلمة

ثمة بُعد آخر في «الرسائل» يتصل بأخلاق الكتابة ذاتها. ففي زمن تتسارع فيه العبارات وتتزاحم المنصات، لا يعود السؤال: كم إنساناً قرأ الرسالة؟ بل ماذا فعلت في وعي من قرأها؟

والفرق كبير بين خطاب يريد أن يُسمع ورسالة تستحق أن يُنصت إليها؛ فالأول قد يكتفي بالإقناع، أما الثانية فتوقظ التفكير، وتحترم عقل الإنسان ووجدانه وحريته الداخلية. وهنا تصبح الكلمة مسؤولية عن المعنى، وعن أثره في حياة الآخرين، لا مجرد وسيلة للإعجاب.

من الإنجاز إلى الإنسان

حين نجمع خيوط «الرسائل»، تتكشف فلسفة مترابطة: حسن الظن بالله يمنح شجاعة البدء، والعزم وصدق النية يمنحان القدرة على الاستمرار، والعمل يحول الإيمان إلى أثر، ومشاركة الآخرين تمنح الأثر فرصة البقاء. لكن الإنجاز لا يكتمل دون إنسان يحمل قيمه ويجدد معناه.

ولعل الصورة الأكثر تعبيراً عن الكتاب هي «المائدة الإبداعية» التي يجلس إليها العقل والقلب والضمير والذاكرة والإرادة والإيمان، دون أن يلغي أحدها الآخر. فالعقل يحتاج إلى القلب، والإرادة إلى الضمير، والطموح إلى التواضع، والإيمان إلى العمل. ومن هذا التوازن يتشكل الإنسان القادر على مواجهة تناقضات الحياة دون أن يفقد إنسانيته.

رسائل تتجاوز الحدود

على الغلاف الأخير لكتاب «الرسائل»، يخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، العالم، قائلاً:

«أكتب هذه الرسائل لشعبي وأبنائي وأحفادي.. أكتبها لفريق عملي ورفاق مسيرتي ودربي.. أكتبها لإخواني وأخواتي أبناء الإمارات.. وأكتبها للعالم.. ولكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التعلم والتأمل».

هنا تتجاوز التجربة حدود صاحبها، وتتحول من ذاكرة شخصية ووطنية إلى معرفة إنسانية قابلة للتأمل والإضافة والتعلم والاقتباس.

ويشير سموه على أن الأجيال القادمة لن تعيش عالمنا، لكنها ستظل بحاجة إلى الصدق والرحمة والعزم والأمانة والقدرة على التعلم. وأجمل ما نقدمه للمستقبل ليس أن نفرض عليه صورتنا، بل أن نمنحه القيم والقدرات التي تعينه على صناعة صورته الخاصة.

الضمير .. القارئ المستهدف

في نهاية الرحلة، لا تبدو الرسائل الست والعشرون مجرد شهادات من تجربة قائد، بل نوافذ على الإنسان في علاقته بنفسه وربه وأسرته ووطنه ومستقبله. إنها لا تعد بانتصار دائم، ولا تعفي الإنسان من أعباء الطريق، لكنها تمنحه بصيرة أعمق لفهم الحياة، وشجاعة لمواجهة الخوف، وتواضعاً يحميه من غرور النجاح، وإيماناً يعينه على النهوض بعد الخسارة.

ولعل السؤال الأعمق الآن ليس: كيف عاش صاحب هذه التجربة؟ بل كيف ينبغي أن نعيش نحن؟

فنحن نبدأ قراءة «الرسائل» بحثاً عن تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لكن القراءة الحقيقية تبدأ حين نكتشف أن السؤال الذي ينتظرنا في نهايتها ليس فقط ماذا فعل سموه بالحياة، بل ماذا سنفعل نحن بالحياة التي أُعطيت لنا من تجربة سموه؟

وهنا نعود إلى الحكمة الأولى: أن لا نبني فقط شيئاً للناس، بل أن نبني شيئاً فيهم.. والأمانة أن تترك شيئاً يمكن أن يختصر الطريق لمن يحمل من بعدك الأمانة.

فالأوطان لا تحفظ مكتسباتها بما شيدته من عمران فحسب، بل بما شيدته في أبنائها من وعي وقيم وإرادة، والحياة لا تكتمل بما نأخذه منها، بل بما نتركه فيها لمن يأتي بعدنا. تلك هي أمانة الوطن حين تصبح رسالة حياة، وعظمة الكلمة حين تنتقل من صفحة في كتاب إلى ضمير إنسان، ومن تجربة قائد إلى أطلس مفتوح للوجود الإنساني.