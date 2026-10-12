محمد بن راشد.. حين تتحول الرسالة من خطاب إلى ضمير

26 رسالة في فلسفة الحياة والإنسان.. ومن حكمة التجربة إلى أمانة المستقبل

«الحكمة أن لا نبني فقط شيئا للناس ، بل أن نبني شيئا فيهم .. والامانة أن تترك شيئاً يمكن ان يختصر الطريق لمن يحمل من بعدك الأمانة»

بهذه الكلمات يستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كتابه «الرسائل»، وكأنه لا يضع أمام القارئ عبارة افتتاحية فحسب، بل يمنحه مفتاحاً أخلاقياً وفكرياً لفهم التجربة كلها. فالبناء الذي يترك أثراً في المكان قد يظل شاهداً على قدرة الإنسان، أما البناء الذي يترك أثراً في الإنسان، فإنه يصبح قادراً على تجديد نفسه، ومواصلة الطريق، وصناعة ما يتجاوز عمر صاحبه.

وهنا تتجلى الفكرة الأعمق في هذا الاستهلال: أن الحكمة لا تقاس فقط بما نبنيه للناس، بل بما نبنيه فيهم من وعي وثقة وقيم وإرادة، وأن الأمانة لا تكتمل بمجرد المحافظة على ما تحقق، وإنما بأن نترك لمن يأتي بعدنا ما يعينه على اختصار المسافات، وتجاوز الأخطاء، ومواجهة عالم قد لا يشبه عالمنا.

إنها عبارة تصلح أن تكون إهداءً للأجيال، وعهداً مع المستقبل، وتعريفاً بالغ الكثافة لمعنى القيادة حين تتحول من إدارة الحاضر إلى مسؤولية عن الإنسان الذي سيحمل الغد.

ثم تأتي مقدمة الكتاب لتوسع هذا المعنى، وتضعه في سياقه الوطني والحضاري، إذ يقول سموه:

«اعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة. رسالتنا ستصل لمن بعدنا، واجيالنا سيواجهون عالماً ليس كعالمنا، ولكنهم سيحافظون على القيم والمبادئ التي صنعت تجربتنا وأقامت اوطاننا وحفظت مكتسباتنا.. أكتب هذه الرسائل لان الوطن أمانة والحياة رسالة»

ليس في هذه الكلمات فصل بين العمر والوطن، ولا بين التجربة الشخصية والمصير الجماعي. فالعمر، مهما امتد، ليس حكاية مكتفية بذاتها، وإنما فصل من قصة أكبر؛ قصة وطن تتعاقب أجياله، وتتغير ظروفه، وتبقى مسؤوليته الأخلاقية قائمة في أن يضيف كل جيل ما يجعل الطريق أوسع وأصلب وأكثر قدرة على الاستمرار.

ومن هنا يمكن قراءة الرسائل الست والعشرين لا باعتبارها استعادة لماضٍ حافل أو توثيقاً لحاضر مشهود فحسب، بل بوصفها أرضاً فكرية وإنسانية يقف عليها المستقبل، وميثاقاً وبصيرة للوجود الإنساني تتجاور فيه خرائط العقل والقلب والضمير، وتتقاطع فيه أسئلة الإيمان والعمل، والعزم والنية، والأسرة والمجتمع، والقيادة والمسؤولية، والخسارة والانتصار.

إنها تجربة تتجاوز السؤال عما أنجزه الإنسان، إلى سؤال أكثر عمقاً: ماذا بنى في الآخرين؟ وماذا ترك لهم؟ وهل جعل الطريق الذي عبره أكثر وضوحاً لمن سيعبرونه بعده؟

لماذا تشدنا الرسالة من عنوانها؟

ثمة كلمات نقرؤها فنعرف شيئاً عن أصحابها، وثمة كلمات نقرؤها فنكتشف شيئاً عن أنفسنا. وبين المعرفة والاكتشاف مسافة لا تقطعها البلاغة وحدها، وإنما يقطعها الصدق حين يصبح تجربة، والتجربة حين تنضج حكمة، والحكمة حين تتجرد من الرغبة في الإقناع، لتمنح الإنسان فرصة أن يرى ذاته والحياة بوعي أعمق.

ولعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل: لماذا يستوقفنا عنوان رسالة، ثم ما إن ندخل تفاصيلها حتى نشعر أنها تلامس صوتنا الداخلي، وتستدعي ما أخفيناه من مشاعر وأسئلة وتجارب؟

لماذا نجد أنفسنا بين الكلمات حين تفيض الدموع، وحين نحتاج إلى الصدق، وحين نواجه أنفسنا بأسئلة المساءلة الصعبة، وحين نبحث عن شجاعة تكفي لمواجهة تحدٍّ لم نختبره بعد؟

ربما لأن الإنسان لا يقرأ بعينيه وحدهما، بل يقرأ بما عاشه؛ بطفولته وذاكرته، بأبيه وأمه، بأحلامه المؤجلة، وبخيباته التي لم يبح بها، وبالفرص التي لم يجرؤ على اختبارها، وباللحظات التي ظن فيها أن الطريق انتهى، ثم اكتشف أنه كان يقف عند بداية أخرى.

إننا لا ندخل إلى النصوص فارغين، بل نحمل معنا حياتنا كلها. ولهذا قد تستوقفنا عبارة قصيرة أكثر مما تستوقفنا صفحات من البلاغة؛ لأنها تصل إلى موضع في النفس لم تستطع اللغة أن تبلغه من قبل.

وهنا تتحول الرسالة من خطاب موجه إلى الآخرين إلى حوار داخلي مع الذات، ومن نص يطلب القراءة إلى تجربة تستدعي التأمل والمراجعة. فأعمق الرسائل ليست تلك التي تجعلنا نرى صاحبها بوضوح أكبر فحسب، بل تلك التي تجعلنا نرى أنفسنا بصدق أكبر.

وهذه مرتبة دقيقة من مراتب الكتابة، لا تتحقق بالمبالغة أو الادعاء، وإنما بقدرة الكلمة على احترام عقل الإنسان ووجدانه، وعلى أن تمنحه الأمل دون أن تبيعه الوهم.

ترتيب الرسائل وتنوع المخاطبين

ليس ترتيب الرسائل وتنوّع المخاطَبين في "الرسائل" مجرد تنظيم شكلي لفهرس الكتاب، بل هو بناء دلالي عميق يفتح آفاقاً لقراءة إنسانية وفكرية، تتعاقب فيها موجات الوجدان والتأمل، وتتسع مع كل رسالة دوائر المعنى، في رحلة تتداخل فيها حكمة التجربة مع بصيرة الإنسان، وتتجلّى خلالها أمانة القيم وامتداد أثرها في الحياة.

تبدأ الرسائل برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعنوان «رسالة إلى أخي محمد بن زايد»، في افتتاح يمنح معنى الأخوة والرفقة والمسؤولية الوطنية حضوراً لافتاً في بنية الكتاب.

ثم تتوالى الرسائل إلى الأبناء، وإلى فريق العمل في ثلاث رسائل، وإلى الجيل الجديد، والأم والأب، وأبناء الخليج، وشباب دبي ومجتمعها، وبناة المدينة، وتحضر رسالة الرحمة، والأسرة الحاكمة، وعملة المستقبل، وسمو الشيخة هند، والآباء والأمهات، والبنات في «الملكة حصة»، والقيادات الشابة، والمعلمين، والمسؤول، ومستقبل القيادة، وشهداء الوطن، وصولاً إلى زايد.

وفي هذا التنوع تتكشف خريطة تتجاوز حدود الألقاب والمواقع إلى طبيعة الروابط التي تصنع الإنسان والمجتمع والوطن.

فالأب ليس مجرد عنوان للسلطة الأسرية، بل مسؤولية عن بناء الثقة والقدوة. والأم ليست صورة للتضحية وحدها، بل أصل من أصول التكوين الوجداني والأخلاقي. والأبناء ليسوا امتداداً آلياً للماضي، وإنما أمانة المستقبل، بما يحمله من أسئلة جديدة وفرص لم تكن متاحة للأجيال السابقة.

ويحضر فريق العمل بوصفه اختباراً حقيقياً لمعنى الثقة والتعاون والإنصاف، وللقدرة على صناعة إنجاز لا يتوقف على فرد واحد، مهما بلغت كفاءته.

أما الشباب والمعلمون والقيادات الجديدة، فيمثلون المساحة التي ينتقل فيها بناء الإنسان من قيمة أخلاقية إلى ضرورة حضارية؛ فالمستقبل لا تصنعه المباني وحدها، وإنما تصنعه العقول التي تتعلم، والضمائر التي تتحمل المسؤولية، والإرادات التي لا تتوقف عند حدود المألوف.

وتتسع الدائرة إلى المجتمع والخليج والإنسانية، حيث لا تكتمل قيمة التجربة إذا بقي أثرها محصوراً في أصحابها.

ثم تحضر رسالة شهداء الوطن، فتسمو الكلمات إلى مقام الوفاء، ويغدو الحرف تحية إجلال لأرواح وهبت أعمارها ليبقى الوطن. يخاطبهم سموه قائلاً: «أيها الشهداء.. السلام عليكم من وطنكم .. من بلدكم الذي قلتم له : خذ أعمارنا وابق أنت. طبيتم وطابت أرواحكم . طبتم وطابت أرواحكم .. أيها الشهداء .. سيبقى ذكركم في سجل الوطن في مقام لا يزاحمكم عليه أحد .. خالداً إلى يوم الدين».

وفي الرسالة الـ26، تبلغ الرحلة ذروتها الوجدانية والفكرية عند زايد، حيث تعود الحكمة إلى جذورها الأولى، وتلتقي ذاكرة التأسيس بجوهر القيم التي قامت عليها تجربة الوطن. يقول سموه: «تعلمت من زايد كيف يمكن ان يكون الوطن رحيما بأبنائه.. كريماً مع ضيوفه.. عادلاً حتى مع أعدائه».

وهكذا تتصل تضحية الشهداء بحكمة المؤسس، ويتجلّى الوطن في أسمى معانيه: أمانة تُصان بالتضحية، وقيم تُحفظ بالرحمة والكرم والعدل، ورسالة تتوارثها الأجيال.

إننا هنا أمام أطلس لا ترسم فيه الحدود بين البلدان، بل بين التجارب والعلاقات والمسؤوليات والمصائر؛ أطلس لبشر حقيقيين يتألمون ويتعافون، يتعثرون ويستعيدون توازنهم، يصمدون حين تضيق الخيارات، ويفوزون دون غرور، ويكتشفون أن بعض أعظم الانتصارات لا يراها أحد؛ لأنها تحدث في الداخل.

وهكذا تصبح الرسائل خريطة للإنسان في علاقته بربه، وبنفسه، وبأسرته، وبعمله، وبمجتمعه، وبوطنه، وبالزمن الذي سيأتي بعده.

الوطن أمانة.. والحياة رسالة

حين يربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أعمارنا بقصة أوطاننا، فإنه يفتح أمام القارئ معنى يتجاوز السيرة الشخصية إلى المسؤولية التاريخية.

فليس الإنسان كائناً يعيش خارج الزمن، ولا فرداً تنتهي آثار قراراته عند حدود حياته. إن ما يبنيه أو يهمله، وما يعلمه أو يحتكره، وما يحفظه أو يفرط فيه، يمتد إلى حياة آخرين قد لا يعرف أسماءهم.

ولهذا فإن الإضافة إلى قصة الوطن لا تقاس فقط بحجم الإنجاز، بل بما يحمله ذلك الإنجاز من قدرة على الاستمرار والنفع.

فقد نبني شيئاً للناس فيستفيدون منه زمناً، لكننا حين نبني فيهم القدرة على التفكير والعمل وتحمل المسؤولية، فإننا نمنحهم ما يستطيعون به بناء أشياء لم نكن نحن أنفسنا قادرين على تصورها. وهنا تصبح الأمانة مسؤولية مزدوجة: أن نحفظ ما تحقق، وأن نمنح من بعدنا القدرة على تجاوزه إلى الأفضل.

فالأمانة ليست تجميد التجربة عند لحظة نجاحها، ولا مطالبة الأجيال الجديدة بتكرار ما فعلته الأجيال السابقة، بل المحافظة على القيم التي جعلت النجاح ممكناً، مع تجديد الأدوات والوسائل بما يلائم عالماً متغيراً.

إن الوفاء الحقيقي للتجربة لا يكون بتقليد صورتها، وإنما بفهم روحها.

ومن هذا المنظور، فإن العبارة التي تجعل الوطن أمانة والحياة رسالة ليست خاتمة وجدانية، بل قاعدة فكرية تضع الفرد أمام مسؤوليته عن الزمن الذي يعيش فيه، وعن الأثر الذي سيتركه في الزمن الذي لن يكون حاضراً فيه.

حسن الظن بالله.. حين لا يتحول التفاؤل إلى وهم

من المعاني الإنسانية والروحية التي تفتحها قراءة الرسائل ذلك التمييز الضروري بين حسن الظن بالله والتمني، وبين اليقين والانتظار، وبين التوكل الذي يوقظ الإرادة والتواكل الذي يعطلها.

فليس حسن الظن بالله أن نعتقد أن الحياة ستجري دائماً وفق رغباتنا، ولا أن ننتظر تحقق الأمنيات دون عمل، ولا أن نتصور أن الإيمان يعفينا من مواجهة الصعوبات.

إن حسن الظن بالله أعمق من ذلك وأصدق.

هو أن نؤمن برحمته وحكمته، وأن نثق بأن السعي الصادق لا يضيع عنده، حتى حين تأتي النتائج على غير الصورة التي رسمناها في خيالنا.

وهو أن ننهض إلى العمل لا لأننا نملك ضماناً بشرياً للنجاح، بل لأننا نؤمن بأن علينا واجب السعي، وأن النتائج ليست كلها في أيدينا.

فالتمني قد يجعل الإنسان ينتظر أن تتغير الحياة، أما اليقين الصادق فيدفعه إلى أن يعمل على تغيير ما يستطيع تغييره فيها.

الأول قد يجد في الأمل راحة من مسؤولية المحاولة، أما الثاني فيجد في الإيمان سبباً إضافياً لتحمل هذه المسؤولية.

ومن هنا تكتسب بركة الصباح الباكر معناها الروحي والعملي؛ فالصباح ليس مجرد ساعة نتقدم فيها على الآخرين، بل فرصة لاستقبال الحياة بإرادة يقظة، وعقل حاضر، وقلب يحسن الظن بالله.

إنه إعلان يومي بأن العمر لا ينبغي أن يستهلك في الانتظار، وأن الوقت ليس فراغاً نملؤه بالأمنيات، وإنما أمانة نحولها إلى معرفة وعمل وعطاء.

فالتوكل ليس انتظار الطريق حتى يُفتح، بل السعي في الأسباب الممكنة، مع الثقة بأن الله لا يخذل من صدق في توكله عليه، وإن جاءت حكمته بغير ما اشتهت النفس.

وهذا التوازن يحمي الإنسان من وهمين متقابلين: وهم أنه يستطيع التحكم في كل شيء، ووهم أنه لا يستطيع التأثير في شيء.

فبين الادعاء بالعجز المطلق والادعاء بالقدرة المطلقة توجد مساحة واسعة اسمها المسؤولية الإنسانية؛ فيها نعمل ونجرب ونتعلم، ونسلم لله ما يتجاوز استطاعتنا.

أخطر الخسارات تلك التي نصنعها قبل التجربة

لعل واحدة من أكثر الحقائق الإنسانية إثارة للتأمل أننا لا نخسر دائماً لأن الفرص كانت مستحيلة، بل قد نخسر لأننا حكمنا عليها بالاستحالة قبل أن نختبرها.

كم من فكرة لم تولد لأن صاحبها اعتقد أنها لن تنجح؟ وكم من فرصة لم تُطرق أبوابها لأن الخوف سبق المحاولة؟

وكم من إنسان عاش سنوات داخل حدود لم يفرضها عليه الواقع وحده، بل ساهم في رسمها بما اعتقده عن نفسه وقدراته ومستقبله؟

إن الحكم المسبق على الأشياء قد يكون أحياناً أخطر من صعوبتها الحقيقية.

فحين يقتنع الإنسان بأن التجربة ستنتهي بالخسارة، قد يتردد في البدء، وحين يتردد يقل جهده، وحين يقل الجهد تضعف فرص النجاح، ثم تأتي النتيجة لتبدو دليلاً على صحة اعتقاده الأول.

وهكذا تتحول الفكرة إلى سلوك، والسلوك إلى نتيجة، والنتيجة إلى قناعة جديدة تعزز الخوف القديم.

إننا لا نكتفي أحياناً بتوقع الخسارة، بل نبدأ، دون أن نشعر، في إعداد الظروف التي تجعلها أقرب إلى الحدوث.

فبعض الهزائم لا تبدأ حين نفشل في الوصول، بل حين نقرر، قبل المحاولة، أن الوصول ليس ممكناً لنا.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن النجاح مضمون لمن يحسن الظن، أو أن كل خسارة سببها ضعف الإرادة؛ فالحياة أعقد من ذلك، وفيها ظروف واختبارات تتجاوز اختيارات الإنسان وقدراته.

لكنه يعني أننا لا ينبغي أن نضيف إلى صعوبة الواقع قيوداً نصنعها بأنفسنا، ولا أن نحكم على مستقبل لم نعشه استناداً إلى مخاوف لم نختبر صحتها.

إن حقيقة التجربة أخطر مما نعتقد، وأجمل مما نتصور.

أخطر، لأن تصوراتنا قد تتحول إلى حدود خفية تتحكم في قراراتنا.

وأجمل، لأن التجربة قد تكشف لنا من الإمكانات ما لم نكن نتخيله، وقد تجعل من التعثر بداية لمعرفة جديدة، ومن الطريق الصعب فرصة لاكتشاف قدرات لم نكن نعلم أننا نمتلكها.

فليس اليقين أن نعرف ما سيحدث غداً، وإنما أن نثق بالله ونحن نعمل اليوم، وألا نسمح للخوف من الغد بأن يسلبنا شجاعة المحاولة.

العزم والنية.. حين تكون الغاية أعمق من الرغبة

ثمة خيط فكري وأخلاقي يصل بين حسن الظن بالله والعزم وصدق النية، ويكشف عن معنى بالغ الأهمية في فهم استدامة الإنجاز.

فليس كل من امتلك رغبة امتلك عزماً، وليس كل من بدأ طريقاً استطاع أن يواصل السير فيه، وليس كل من حقق نجاحاً استطاع أن يحوله إلى رسالة تتجاوز حدود ذاته.

الرغبة قد تكون قوية في بدايتها، لكنها تتأثر بالظروف، وتتراجع أمام المشقة، وتتغير بتغير المصالح والحاجات.

أما المعنى، حين يستقر في ضمير الإنسان، فإنه يمنح الإرادة جذوراً أعمق من الحماس العابر، ويجعل الاستمرار التزاماً أخلاقياً لا مجرد اندفاع مؤقت.

فالرغبة تسأل: ماذا أريد أن أحقق؟ أما المعنى فيسأل: لماذا يستحق ما أريد تحقيقه أن أبذل من أجله عمري؟

وبين السؤالين تتحدد المسافة بين مشروع يبدأ بالحماس، ورسالة تستمر بالإيمان.

وهنا تتجلى قيمة النية؛ فهي ليست إعلاناً للمقصد فحسب، بل بوصلة داخلية تعيد الإنسان إلى حقيقة ما يسعى إليه كلما تزاحمت المصالح، أو اتسعت فرص النجاح الشخصي، أو أصبح الطريق أكثر إغراءً بالشهرة والامتلاك.

فالنية الصادقة تحمي العزم من أن يتحول إلى عناد، وتحمي الطموح من أن يصبح استحواذاً، وتحمي الإنجاز من أن يفقد علاقته بالغاية التي نشأ من أجلها.

أما العزم، فلا يكتمل بقوة القرار وحدها، بل يحتاج إلى صبر يرافقه، وحكمة تراجعه، ومرونة تجدد وسائله دون أن تتخلى عن جوهر مقاصده.

فالعزم بلا معنى قد يتحول إلى استنزاف، والمعنى بلا عزم قد يبقى أمنية، والنية بلا عمل لا تكفي لصناعة الأثر.

وحين تجتمع هذه العناصر، يصبح الإنسان أقدر على مواصلة الطريق حتى في المراحل التي لا يجد فيها تصفيقاً، ولا مكافأة قريبة، ولا اعترافاً ظاهراً بما يبذله.

وهنا تبدأ الاستدامة بمعناها الإنساني الأعمق.

من عاش للآخرين امتد معهم.. فلسفة استدامة المعنى

في رسالته إلى القيادات الشابة يقول محمد بن راشد:

«من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش لللآخرين امتد معهم»

وراء هذه العبارة تصور أخلاقي عميق لمعنى العمر، وللفرق بين حياة تنغلق على صاحبها، وحياة يتجاوز أثرها حدود حضوره.

فالإنسان لا يمتد في الزمن لمجرد أن اسمه يتردد، ولا لأن إنجازاته بقيت قائمة، بل لأن ما زرعه من خير ومعرفة وقيم وفرص أصبح قادراً على النمو في حياة الآخرين.

وهنا تتجاوز الاستدامة معناها المؤسسي والاقتصادي إلى معناها الوجودي.

فليست الاستدامة أن يبقى المشروع قائماً باسمه وشكله فقط، وإنما أن تظل الغاية التي نشأ من أجلها قادرة على إنتاج الخير والمعرفة والفرص، حتى حين تتغير الأدوات والأشخاص والأزمنة.

إنها استدامة المعنى قبل استدامة الشكل، واستدامة الأثر قبل استدامة الحضور.

وهذا فارق بالغ الدقة بين من يعمل ليظل اسمه مرتبطاً بالإنجاز، ومن يعمل لكي يصبح الإنجاز قادراً على الاستمرار والنمو حتى عندما لا يعود هو في مركز المشهد.

فصاحب الرسالة الحقيقية لا يخشى أن يجد من يحملها معه، بل يفرح؛ لأنه يدرك أن الرسالة التي لا يستطيع حملها إلا صاحبها تظل محدودة بعمره وقدرته، أما الرسالة التي يؤمن بها الآخرون فتكتسب أعماراً جديدة في ضمائرهم وأعمالهم.

وهنا نصل إلى أحد أنبل أشكال التجرد الإنساني.

أن تفرح حين يتجاوز تلميذك ما علمته، وحين يضيف أبناؤك إلى ما بنيته، وحين ينجح فريقك دون أن يحتاج في كل خطوة إلى حضورك، وحين تصبح الفكرة التي بدأت معك قادرة على التطور بأيدي آخرين.

أن تدرك أن انتقال الرسالة ليس انتقاصاً من صاحبها، بل اتساعاً لأثرها.

وأن تفهم أن القيادة لا تبلغ نضجها حين يصبح الجميع معتمدين على القائد، وإنما حين تنشئ فيهم من الثقة والكفاءة والوعي ما يجعلهم قادرين على مواصلة الطريق وتحمل المسؤولية.

فما قيمة أن نزرع شجرة إذا كنا لا نريد لأحد أن يستظل بها؟

وما قيمة أن نفتح طريقاً إذا كنا نضيق بمن يسير فيه بعدنا؟

وما معنى أن نبني مستقبلاً إذا اشترطنا أن يبقى صورة مطابقة لنا؟

إن الإنجاز قد يحمل توقيع صاحبه، أما الرسالة الحقيقية فتحملها ضمائر المؤمنين بها.

وهكذا يلتقي معنى العيش للآخرين مع استهلال الكتاب عن بناء شيء في الناس، وترك ما يختصر الطريق لمن يحمل الأمانة من بعدنا.

فالأمانة لا تعني أن نبقى نحن وحدنا حراس الطريق، بل أن نُعدّ من يستطيعون السير فيه وتطويره.

قائد المستقبل.. من وهم اليقين إلى شجاعة الاحتمالات

إذا كانت الرسائل تفتح أمام القارئ آفاقاً روحية وأخلاقية، فإنها لا تنفصل عن واقع الإدارة والقيادة، ولا عن التحولات المتسارعة التي تجعل المستقبل أكثر تعقيداً من أن نختزله في توقع واحد.

وفي رسالته إلى قائد المستقبل، يقول سموه:

«قائد المستقبل لن يكون لده يقين حول المستقبل، لذلك لا يستعد امستقبل واحد ، بل يبنى مؤسسة تستعد لعدة احتمالات، لا، المؤسسات الأكثر قدرة على الصمود هي المؤسسات التي تمتلك أكثر الخيارات.. وفي الماضي كان ألخطأ في القرار هو الخطر الأكبر في اي مؤسسة.. اليوم التأخر في القرار هو أكبر خطر»

وهنا تتجلى مفارقة فكرية تستحق التأمل: أن اليقين الذي يحتاج إليه الإنسان في قيمه وإيمانه وغايته، لا يعني الادعاء بأنه يمتلك يقيناً بشأن أحداث المستقبل وتفاصيله.

بل قد تكون الحكمة في الاعتراف بما لا نعرفه، والاستعداد لأكثر من احتمال، وبناء القدرة على التكيف بدلاً من الارتهان لتصور واحد.

فالقائد الذي يعتقد أن المستقبل سيأتي كما تخيله قد يجعل مؤسسته أسيرة توقعاته، أما القائد الذي يدرك حدود معرفته، فإنه يبني من المرونة والخيارات والقدرات ما يعين المؤسسة على التعامل مع احتمالات متعددة.

إنه انتقال من ثقافة التنبؤ إلى ثقافة الاستعداد، ومن الرهان على سيناريو واحد إلى بناء القدرة على الحركة في ظروف مختلفة.

وهنا تصبح الخيارات نفسها شكلاً من أشكال القوة.

فالمؤسسة التي لا تمتلك إلا طريقاً واحداً قد تبدو شديدة الكفاءة ما دام ذلك الطريق مفتوحاً، لكنها تصبح أكثر هشاشة حين تتغير الظروف.

أما المؤسسة التي تستثمر في التعلم والبدائل وتنوع القدرات وسرعة الاستجابة، فإنها تمنح نفسها مجالاً أوسع للصمود.

وتتجلى أهمية الفكرة الثانية في الاقتباس، حين ينتقل الخطر من الخطأ في القرار إلى التأخر فيه.

فهذا التحول لا يلغي ضرورة التروي أو حسن التقدير، لكنه يطرح سؤالاً جديداً عن كلفة التردد في عالم سريع التغير.

قد يكون القرار الخاطئ قابلاً للتصحيح والتعلم، بينما قد تضيع فرصة لا تعود إذا طال الانتظار.

وهنا لا تكون الشجاعة تهوراً، ولا السرعة بديلاً عن الحكمة، بل تصبح القيادة فناً في تحقيق التوازن بين المعرفة المتاحة، وحجم المخاطرة، وتوقيت الفعل.

إن قائد المستقبل ليس من يدعي أنه يعرف ما سيحدث، بل من يبني القدرة على التعامل المسؤول مع ما قد يحدث.

وفي هذا المعنى تلتقي فلسفة القيادة بفلسفة الحياة نفسها؛ فالإنسان أيضاً لا يستطيع الاستعداد لمستقبل واحد مضمون، لكنه يستطيع أن يبني في نفسه من المعرفة والمرونة والإيمان والقدرة على التعلم ما يعينه على مواجهة احتمالات متعددة.

وهنا يتضح الفرق بين يقين القلب وتواضع العقل أمام المجهول؛ الأول يمنح الإنسان الطمأنينة، والثاني يحميه من غرور الاعتقاد بأنه يملك جميع الإجابات.

فريق العمل.. حين يصبح نجاح الآخرين امتداداً للرسالة

إن تخصيص ثلاث رسائل لفريق العمل يفتح مجالاً لتأمل موقع الإنسان داخل المؤسسة، والعلاقة بين الإنجاز الفردي والقدرة الجماعية.

فالفريق ليس مجرد مجموعة تنفذ ما يطلب منها، بل بيئة تتشكل فيها الثقة، وتتوزع فيها المسؤولية، وتنمو فيها المواهب، ويختبر فيها القائد مدى قدرته على تحويل الغاية إلى إيمان مشترك.

إن الفريق الذي ينتظر التعليمات في كل تفصيل قد ينجز كثيراً في حضور قائده، لكنه يظل معرضاً للتعثر حين يغيب ذلك الحضور.

أما الفريق الذي يفهم الرسالة ويؤمن بها، ويمتلك شجاعة المبادرة والمساءلة، فإنه يصبح شريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرد أداة لتنفيذ الخطط.

وهنا تتجلى أخلاق القيادة في أكثر صورها واقعية: أن تنسب الفضل إلى أصحابه، وأن تتحمل مسؤولية القرار، وأن تصغي لمن يختلف معك، وأن تفتح المجال أمام المواهب الجديدة، وأن تفرح حين يصبح من علمتهم قادرين على تعليم غيرهم.

فليس من الحكمة أن نبني مؤسسة قوية بأفراد ضعفاء، ولا أن نصنع نجاحاً يعتمد على شخص واحد مهما بلغت قدراته.

إن استدامة الإنجاز تحتاج إلى استدامة الإنسان القادر على حمله.

ولهذا فإن أعظم ما يمكن أن يتركه القائد ليس مجموعة من النتائج وحدها، بل ثقافة تستطيع أن تنتج نتائج جديدة، وقيماً تضبط هذه النتائج، وأجيالاً قادرة على تجاوز ما تحقق دون أن تتنكر لما تعلمته.

فالقائد الذي يصنع الإنجاز يترك أثراً، أما القائد الذي يصنع القادرين على الإنجاز، فإنه يفتح للأثر مستقبلاً.

الحياة.. المعركة التي لا ننتصر فيها بالقوة وحدها

ومع كل هذه المعاني، تظل الحياة نفسها الميدان الأوسع الذي تختبر فيه القيم صدقها.

فالحياة ليست سلسلة متصلة من النجاحات، ولا طريقاً مستقيماً نحو الأهداف، وإنما تجربة تتغير أسئلتها بتغير العمر، وتتبدل معاركها بتبدل الظروف.

في الطفولة نتعلم معنى الأمان والخوف، وفي الشباب نواجه أسئلة الهوية والطموح والاختيار، وفي النضج تتسع المسؤوليات، ثم تأتي مراحل نتعلم فيها أن بعض الخسارات لا تعوض، وأن بعض الأسئلة لا تملك إجابات نهائية، وأن الحكمة قد تكون أحياناً في قبول ما لا نستطيع تغييره، دون التخلي عن مسؤوليتنا تجاه ما نستطيع.

ولذلك فإن البطولة الإنسانية لا تقاس دائماً بما يراه الناس.

قد تكون البطولة في أب يواصل العطاء رغم أعبائه، أو أم تحافظ على دفء بيتها رغم ما تحمله من قلق، أو شاب يبدأ من جديد بعد إخفاق موجع، أو إنسان يختار الصفح حين يستطيع الانتقام.

وقد تكون في مسؤول يعترف بخطئه، أو قائد ينصف من خالفه، أو صاحب نجاح لا يسمح للغرور بأن يفصله عن الآخرين.

إن الصلابة الحقيقية ليست غياب الألم، بل القدرة على عبوره دون أن يفقد الإنسان جوهره.

والثقة ليست ضماناً بعدم الخسارة، بل قدرة على ألا نجعل الخسارة التعريف الأخير لأنفسنا.

أما التفاؤل، فلا يعني أن ننكر قسوة الواقع، وإنما أن نرفض منحه الحق في إغلاق جميع أبواب المستقبل.

فالإنسان لا ينتصر على الحياة حين يخلو طريقه من العواصف، بل حين يتعلم كيف يعبرها دون أن يتحول هو نفسه إلى عاصفة تؤذي الآخرين.

وفي هذا المعنى تتكامل القوة مع الرحمة، والشجاعة مع التواضع، والعزم مع الرضا، ويصبح الإنسان أكثر نضجاً كلما أدرك أن أعظم انتصار قد لا يكون على خصم خارجي، بل على الخوف واليأس والغرور والاستسلام الكامن في النفس.

حسن المساءلة.. الشجاعة التي تبدأ من الداخل

من السهل أن نسأل الآخرين عن أخطائهم، وأن نحاكم قراراتهم، وأن نراجع نتائج أعمالهم من المسافة التي تفصلنا عن ظروفهم.

لكن الامتحان الأصعب يبدأ حين نوجه الأسئلة نفسها إلى أنفسنا.

هل كنا عادلين حين امتلكنا القدرة على الحكم؟

هل أنصفنا من اختلف معنا؟

هل نسبنا الفضل إلى أصحابه؟

هل اعترفنا بأخطائنا حين كان الاعتراف مكلفاً؟

هل حافظنا على إنسانيتنا ونحن نسعى إلى تحقيق أهدافنا؟

وهل منحنا الآخرين من الثقة ما نطالبهم بأن يمنحونا إياه؟

هذه الأسئلة ليست ترفاً أخلاقياً، وإنما أساس النضج الإنساني والمؤسسي.

فالإنسان الذي لا يراجع نفسه قد يتحول نجاحه إلى مصدر غرور، وقد تصبح ثقته يقيناً مغلقاً، وقد تتحول خبرته إلى حجاب يمنعه من التعلم.

أما من يمتلك شجاعة المساءلة، فإنه يمنح نفسه فرصة مستمرة للنمو، حتى بعد أعظم إنجازاته.

إن المساءلة الحقيقية لا تهدف إلى تحطيم الثقة بالنفس، بل إلى حمايتها من الوهم.

ولا تسعى إلى إضعاف الإرادة، بل إلى توجيهها.

ولا تجعل الإنسان أسيراً لأخطائه، بل تمنحه القدرة على الاعتراف بها وتصحيح ما يستطيع منها.

وهنا تلتقي الأخلاق بالقيادة، وتلتقي الحكمة بالتواضع، ويتحول الضمير من صوت نلجأ إليه عند الأزمات إلى رفيق دائم للقرار والعمل.

الكلمة حين تصبح أمانة لا وسيلة للإعجاب

ثمة بُعد آخر يجعل التأمل في الرسائل الست والعشرين يتجاوز مضمونها إلى طبيعة الكتابة نفسها، وإلى المسؤولية الأخلاقية التي تنشأ حين يخاطب الإنسان غيره.

ففي زمن تتسارع فيه العبارات، وتتزاحم فيه المنصات، ويصبح الكلام أحياناً أسرع من التفكير، تزداد الحاجة إلى إعادة الاعتبار للكلمة المسؤولة.

ليس السؤال: كم إنساناً قرأ الرسالة؟

بل: ماذا فعلت الرسالة بوعي من قرأها؟

هل احترمت عقله؟ وهل خاطبت وجدانه بصدق؟ وهل فتحت أمامه باباً للتأمل؟ وهل منحته الأمل دون أن تبيعه الوهم؟

إن الخطاب قد ينجح في لفت الانتباه، لكنه لا يتحول بالضرورة إلى أثر باقٍ.

والعبارة قد تكون جميلة، لكنها لا تصبح حكمة لمجرد جمالها.

فالكلمة التي تستحق البقاء هي تلك التي تتحمل مسؤولية معناها، وتدرك أن مخاطبة الإنسان ليست ممارسة للنفوذ عليه، بل علاقة تقوم على احترام وعيه وكرامته وحريته الداخلية.

فالكلمة المسؤولة لا تكتفي بأن تؤثر في الإنسان؛ إنها تحترم الإنسان الذي تؤثر فيه.

ومن هنا تنشأ المسافة بين خطاب يريد أن يُسمع، ورسالة تستحق أن يُنصت إليها.

الأول قد يكتفي بالإقناع، أما الثانية فتطمح إلى الإيقاظ.

الأول قد يطلب من المتلقي أن يتبنى موقفاً، أما الثانية فتدعوه إلى مراجعة موقفه بنفسه.

الأول قد ينتهي بانتهاء المناسبة، أما الثانية فقد تظل حاضرة بعد سنوات، لأن قارئها وجد فيها سؤالاً لم يستطع تجاهله.

وهنا تصبح الكتابة فعلاً أخلاقياً بقدر ما هي فعل فكري وإبداعي.

إنها مسؤولية عن المعنى، وعن أثر المعنى، وعن الإنسان الذي ستصل إليه الكلمات.

من صناعة الإنجاز إلى صناعة المعنى

حين نجمع هذه الخيوط كلها، تتكشف أمامنا بنية فكرية وإنسانية مترابطة.

حسن الظن بالله يمنح الإنسان شجاعة البدء، والعزم وصدق النية يمنحانه القدرة على الاستمرار، والعمل يحول اليقين إلى أثر، ومشاركة الآخرين تمنح هذا الأثر فرصة البقاء.

لكن هذه العناصر لا تعمل منفصلة عن بعضها.

فاليقين دون سعي قد يتحول إلى تواكل، والعزم دون مراجعة قد يصبح عناداً، والطموح دون نية صادقة قد يفقد بوصلته الأخلاقية، والإنجاز دون مشاركة قد ينتهي بانتهاء قدرة صاحبه على حمله.

أما حين تتكامل، فإنها تصنع فلسفة للحياة لا تقوم على النجاح وحده، بل على المعنى الذي يمنح النجاح قيمته.

إنها فلسفة لا تسأل فقط: ماذا حققنا؟

بل تسأل أيضاً: لماذا حققناه؟ وكيف حققناه؟ ولمن سيبقى أثره؟ وهل جعلنا ما أنجزناه أكثر إنسانية وتواضعاً وقدرة على العطاء؟

وهنا تتجاوز التجربة حدود الفرد، لتصبح مسؤولية تجاه الآخرين وتجاه الزمن.

فما نتركه وراءنا ليس ما امتلكناه وحده، بل ما أصبح الآخرون قادرين على فعله بسبب ما علمناهم، وما منحناهم من ثقة، وما فتحناه أمامهم من فرص.

إن أعظم ما يمكن أن يحققه صاحب رسالة ليس أن يظل وحده قادراً على حملها، بل أن يأتي يوم يجد فيه من يحملها معه، ومن يحملها بعده، ومن يضيف إليها ما لم يكن هو نفسه قد تخيله.

وهذه ليست نهاية دور صاحب الرسالة، بل إحدى أرقى ثمار رسالته.

ستّ وعشرون رسالة.. وستّ وعشرون نافذة على الذات

ليست أهمية هذه الرسائل في عددها وحده، وإنما في الأسئلة التي تتركها مفتوحة بعد انتهاء القراءة.

فكل رسالة يمكن أن تصبح بداية لحوار جديد؛ بين الأب وابنه، وبين الأم وأسرتها، وبين القائد وفريقه، وبين الإنسان وضميره، وبين جيل يعيش حاضره وجيل يستعد لصناعة مستقبله.

وقد يقرأ الأب معنى فيعيد التفكير في طريقته في الإصغاء إلى أبنائه.

وتقرأ الأم رسالة فتجد اعترافاً معنوياً بما تحمله من أعباء لا يراها الآخرون.

ويقرأ الشاب تجربة فيكتشف أن تعثره الأول ليس حكماً نهائياً على مستقبله.

ويقرأ المسؤول فكرة فيتذكر أن السلطة تكليف قبل أن تكون امتيازاً.

ويقرأ إنسان أرهقته الحياة كلمات تعينه على استعادة شيء من الطمأنينة.

وهكذا لا تعود الرسائل نصوصاً متجاورة، بل تتحول إلى نوافذ متعددة يطل منها كل قارئ على حياته من زاوية مختلفة.

إنها لا تطلب من الإنسان أن يكون نسخة من صاحب التجربة، ولا تفترض أن ظروف البشر متشابهة، بل تفتح أمامه مجالاً لاستخلاص ما يناسب حياته من قيم ومعانٍ وأسئلة.

وهذا ما يمنح التجربة خصوصيتها الإنسانية؛ أن يستطيع الإنسان أن يجد فيها ما يعينه على مواجهة معركته الخاصة، مهما اختلف موقعه أو عمره أو ظروفه.

فالحياة لا تمنح الجميع الفرص نفسها، لكنها تضع الجميع أمام أسئلة تتصل بالشجاعة والصدق والرحمة والمسؤولية والاختيار.

وقد لا يستطيع الإنسان تغيير كل ما يواجهه، لكنه يستطيع أن يراجع كثيراً مما يحمله في داخله من أحكام ومخاوف وتصورات، وأن يمنح نفسه فرصة جديدة للسعي والتعلم.

المائدة الإبداعية.. حين يجلس العقل والقلب والضمير معاً

لعل الصورة الأكثر تعبيراً عن هذه التجربة هي صورة المائدة الإبداعية؛ لا باعتبارها اجتماعاً للكلمات والأفكار، بل فضاءً تتجاور فيه أبعاد الإنسان التي اعتدنا الفصل بينها.

على هذه المائدة يجلس العقل بأسئلته، والقلب بمشاعره، والضمير بمساءلاته، والذاكرة بتجاربها، والإرادة بأحلامها، والإيمان بطمأنينته.

ولا يحاول أحدها إلغاء الآخر.

فالعقل الذي لا يصغي إلى القلب قد يصبح بارداً في أحكامه، والقلب الذي لا يستنير بالعقل قد يضل طريقه تحت وطأة الانفعال، والإرادة التي لا يراجعها الضمير قد تتحول إلى اندفاع لا يعرف حدوده.

أما الإيمان، فيمنح هذه العناصر أفقاً روحياً تتوازن فيه القدرة البشرية المحدودة مع الثقة بحكمة الله ورحمته.

ومن هذا التلاقي يتشكل الإنسان الأكثر نضجاً؛ لا الإنسان الخالي من التناقضات، وإنما القادر على إدارتها بوعي.

إنسان يعرف متى يكون حازماً ومتى يكون رحيماً، ومتى يتقدم ومتى يتريث، ومتى يتمسك بحلمه ومتى يعيد النظر في الطريق إليه.

إنسان لا يخجل من عاطفته، ولا يتخلى عن عقله، ولا يجعل من تجربته الشخصية معياراً وحيداً للحكم على الآخرين.

وهنا يتجلى الإبداع بمعناه الأوسع؛ ليس باعتباره قدرة على ابتكار صياغات جميلة فحسب، وإنما باعتباره قدرة على اكتشاف علاقات جديدة بين الأشياء التي نظن أننا نعرفها.

أن نرى في القيادة وجهاً من وجوه التربية، وفي التربية مسؤولية تجاه المستقبل، وفي المستقبل امتحاناً للأخلاق، وفي الأخلاق شرطاً لاستدامة الإنجاز.

وأن نرى، قبل ذلك كله، أن الإنسان ليس مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف، بل هو الغاية التي ينبغي أن تمنح الأهداف مشروعيتها ومعناها.

إلى الشعب والأبناء والأحفاد.. حين تتجاوز الرسالة صاحبها

وحين تهمّ بمغادرة عالم «الرسائل»، يستوقفك غلافها الأخير، وكأن الكتاب يأبى أن يودّع قارئه قبل أن يكشف له عن اتساع رسالته وعمق مقاصدها. هناك، يحدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من يخاطبهم بهذه الكلمات، فتتجاوز دوائرها حدود الأسرة والوطن، لتمتد إلى كل إنسان يجد في التجربة ما يستحق التأمل والتعلّم، قائلاً:

«اكتب هذه الرسائل لشعبي وابنائي وأحفادي.. اكتبها لفريق عملي ورفاق مسيرتي ودربي.. اكتبها لإخواني وأخواتي أبناء الإمارات.. واكتبها للعالم.. ولكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التعلم والتأمل»

وهكذا، لا ينتهي الكتاب عند غلافه الأخير، بل تبدأ رسائله حياة أخرى في وجدان قارئه؛ إذ تتحول حكمة التجربة إلى بصيرة، والكلمة إلى أمانة، والمعنى إلى أثر يتجاوز حدود الزمان والمكان.

وفي هذا الاتساع يكمن معنى مهم: أن التجربة لا تفقد خصوصيتها الوطنية حين تفتح نفسها أمام الآخرين، بل تمنح هذه الخصوصية فرصة لأن تصبح مصدراً للمعرفة الإنسانية.

فالخبرة التي لا تغادر صاحبها قد تبقى إنجازاً شخصياً، أما الخبرة التي تُقدَّم للآخرين بصدق وتواضع، فإنها تصبح قابلة للحوار والتعلم والإضافة.

ولعل هذا هو الوجه الآخر للأمانة التي افتتح بها الكتاب؛ أن نترك شيئاً يختصر الطريق لمن يأتي بعدنا، لا بأن نقدم له جميع الإجابات، بل بأن نمنحه من التجربة ما يعينه على صياغة أسئلته واتخاذ قراراته.

فالأجيال القادمة لن تعيش عالمنا نفسه، ولن تواجه تحدياتنا ذاتها، لكنها ستظل بحاجة إلى الصدق والأمانة والرحمة والعزم والقدرة على التعلم، وستظل بحاجة إلى من يؤمن بها، لا إلى من يطالبها بأن تعيش في ظل ما تحقق قبلها.

إن أجمل ما يمكن أن نقدمه للمستقبل ليس أن نفرض عليه صورتنا، بل أن نمنحه القيم والقدرات التي تجعله أقدر على صناعة صورته الخاصة.

حين يصبح الضمير هو القارئ الأخير

في نهاية هذه الرحلة التأملية، لا تبدو الرسائل الست والعشرون مجرد صفحات من تجربة قيادية، وإنما مناسبة لإعادة اكتشاف العلاقة بين الإنسان والحياة، وبين الكلمة والمسؤولية، وبين الإيمان والعمل، وبين العزم والمعنى، وبين النجاح والأثر الذي يستحق البقاء.

إنها تفتح أمامنا سؤالاً أعمق من سؤال الإنجاز: كيف يستطيع الإنسان أن يظل وفياً لجوهره وهو يعبر تحولات الحياة؟

كيف يكون صلباً دون قسوة، وواثقاً دون غرور، ومتفائلاً دون وهم، ومؤمناً دون تواكل، وراضياً دون استسلام، وطموحاً دون أن يفقد تواضعه؟

وكيف يستطيع أن يجعل من تجربته، بما فيها من ألم وفرح وخسارة وانتصار، معرفة تنفع الآخرين، لا حكاية يكتفي بسردها؟

هنا تبلغ الرسالة أفقها الإنساني الأرحب.

فهي لا تمنح الإنسان حياة أخرى، لكنها قد تمنحه عينين أخريين يرى بهما حياته. ولا تزيل عنه أعباء الطريق، لكنها قد تعينه على حملها بمعنى أعمق.

ولا تعده بانتصار دائم، لكنها تذكره بأن كرامته لا تتوقف على نتيجة معركة واحدة، وأن إيمانه لا ينبغي أن يتزعزع لمجرد أن الحياة لم تجرِ وفق ما تمنى.

إنها تعيده إلى حقيقة بسيطة وعميقة في آن واحد: أن الإنسان مسؤول عن سعيه، لا عن امتلاك الغيب، وأن عليه أن يحسن الظن بالله، وأن يمنح الحياة فرصة قبل أن يحكم عليها، وأن يمنح نفسه فرصة قبل أن يحكم على قدراته.

ثم تدعوه إلى ما هو أبعد من نجاحه الشخصي: أن يحمل رسالة تستحق أن يشاركه الآخرون حملها، وأن يفرح حين تتسع بهم، وأن يدرك أن الأثر الحقيقي لا يقاس بما يبقى من اسمه وحده، بل بما يبقى من الخير والمعرفة والفرص بعد أن يغادر موقعه.

فما بين حسن الظن بالله وشجاعة السعي، وبين صدق النية وصلابة العزم، وبين تواضع الانتصار وكرامة الخسارة، وبين مسؤولية الكلمة واستدامة المعنى، تتشكل خرائط الإنسان الذي لا يتوقف عن التعلم من الحياة، ولا يتخلى عن إيمانه بها مهما اشتدت امتحاناتها.

ولعل هذه هي الفكرة التي تستحق أن تبقى بعد الكلمات كلها:

إن أعظم الرسائل ليست تلك التي تخبرنا كيف عاش أصحابها، بل تلك التي تجعلنا نتساءل كيف ينبغي أن نعيش نحن.

وحين تبلغ الكلمة هذه المرتبة، فإنها لا تعود مجرد خطاب يُلقى، ولا حكمة تُروى، ولا تجربة تُوثَّق.

إنها تصبح ضميراً يوقظ، وبصيرة تعين على الاختيار، ومرآة تعيد الإنسان إلى نفسه.

ذلك هو الأطلس الإنساني الذي يمكن أن نراه في رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الست والعشرين؛ لا خريطة لحياة رجل واحد، بل خرائط مفتوحة لحيوات لا تُحصى، تتألم وتتعافى، تتعثر وتنهض، تصمد وتنتصر، وتظل، رغم كل ما تواجهه، قادرة على الإيمان بأن الحياة تستحق أن تُعاش بصدق وكرامة وأمل.

فنحن نبدأ قراءة الرسائل بحثاً عن تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لكن القراءة الأعمق تبدأ حين نكتشف أن السؤال الذي ينتظرنا في نهايتها ليس: ماذا فعل هو بالحياة؟ بل: ماذا سنفعل نحن بالحياة التي أُعطيت لنا؟

ولعل أجمل إجابة عن هذا السؤال ألا نكتفي بأن نعيش لأنفسنا، بل أن نصنع من أعمارنا معنى يستحق أن يشاركنا الآخرون حمله.

فالرغبة قد تصنع بداية، والعزم قد يفتح الطريق، واليقين بالله يمنح القلب طمأنينته، لكن الرسالة التي تستحق البقاء هي تلك التي تتحول من حلم فرد إلى إيمان جماعة، ومن إنجاز حاضر إلى خير يمتد في المستقبل.

وحين يفرح صاحب الرسالة بأن يجد من يحملها معه، يكون قد تجاوز الرغبة في أن يبقى اسمه وحده، إلى المعنى الأجمل والأبقى: أن يستمر الخير الذي آمن به، وأن تتسع الحياة بما زرعه فيها، وأن يصبح نجاح الآخرين بعضاً من نجاح رسالته.

وهنا نعود إلى البداية، إلى تلك الحكمة التي افتتح بها محمد بن راشد كتابه، فنكتشف أن المسافة بين بناء شيء للناس وبناء شيء فيهم، هي ذاتها المسافة بين الإنجاز الذي نراه والرسالة التي تعيش بعده.

فالأوطان لا تحفظ مكتسباتها بما شيدته من عمران وحده، بل بما شيدته في أبنائها من وعي وقيم وإرادة، والحياة لا تكتمل بما نأخذه منها، بل بما نتركه فيها لمن يأتي بعدنا.

تلك هي أمانة الوطن حين تصبح رسالة حياة، وتلك هي عظمة الكلمة حين تنتقل من صفحة في كتاب إلى ضمير إنسان، ومن تجربة قائد إلى أطلس مفتوح للوجود الإنساني.