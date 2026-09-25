بضغطة زر واحدة.. كيف تحفظ مكان سيارتك في خرائط جوجل؟

قد يبدو تذكر مكان السيارة أمراً بسيطاً، لكن في مواقف السيارات الكبيرة أو الشوارع المزدحمة قد يتحول الأمر إلى رحلة بحث طويلة، خصوصاً بعد ساعات من ترك السيارة. وهنا توفر «خرائط جوجل» أداة بسيطة تتيح لك حفظ موقع سيارتك بضغطة واحدة تقريبًا، ثم العودة إليه لاحقًا من الخريطة.

كيف تحفظ مكان سيارتك؟

بعد إيقاف السيارة، افتح تطبيق «خرائط جوجل» (Google Maps) على هاتفك، وتأكد أولًا من أن التطبيق يحدد موقعك بدقة. ستظهر نقطة زرقاء على الخريطة تمثل موقعك الحالي.

اضغط على النقطة الزرقاء، وستظهر أمامك مجموعة من الخيارات. مرر الشريط الموجود في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اختر «حفظ موقف السيارة» (Save parking).

وبمجرد اختيار هذا الخيار، يضع التطبيق علامة على الخريطة تحمل حرف P، إلى جانب عبارة تشير إلى أن السيارة متوقفة في هذا المكان.

وبذلك لن تحتاج إلى تسجيل اسم الشارع أو التقاط صورة للمكان أو محاولة حفظ موقع موقف السيارة في ذاكرتك.

كيف تجد سيارتك لاحقًا؟

عندما تعود للبحث عن السيارة، افتح «خرائط جوجل» وستجد علامة موقف السيارة على الخريطة. اضغط عليها لفتح معلومات الموقع، ومن هناك يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلى المكان الذي حفظته.

ولا تقتصر الخيارات على حفظ الموقع فقط، إذ يمكن فتح بطاقة موقف السيارة لإجراء تعديلات أخرى، مثل تغيير موقع السيارة أو مشاركة المكان مع شخص آخر أو إضافة ملاحظات.

ويمكنك أيضًا ضبط مؤقت، وهي خاصية مفيدة في مواقف السيارات التي تفرض مدة زمنية محددة، أو عند ترك السيارة في موقف مطار أو موقف عام لفترة طويلة.

وبعد عودتك إلى السيارة، يمكنك إزالة العلامة يدويًا من الخريطة من خلال فتح بطاقة موقف السيارة واختيار «مسح» (Clear).

آيفون يمكنه حفظ المكان تلقائيًا

ولا يتوقف الأمر عند الحفظ اليدوي؛ إذ توفر «خرائط جوجل» لمستخدمي iPhone وiPad خيارًا يمكنه حفظ موقع السيارة تلقائيًا.

وتعمل الميزة عندما يكون الهاتف متصلًا بالسيارة عبر USB أو Bluetooth أو CarPlay، مع ضبط الهاتف ليكون مصدر الصوت في السيارة. وبعد فصل الهاتف عن السيارة، يمكن للتطبيق حفظ موقع السيارة تلقائيًا بدلًا من مطالبتك بتحديده يدويًا.

ويحتفظ التطبيق بالموقع لمدة تصل إلى 48 ساعة، ما لم تبدأ القيادة مرة أخرى أو تقم بإزالة العلامة بنفسك.

كيف تراجع إعدادات الحفظ التلقائي؟

على أجهزة iPhone وiPad، افتح «خرائط جوجل»، ثم اضغط على صورة حسابك، وانتقل إلى:

الإعدادات > التنقل (Navigation)

وإذا لم يكن الهاتف متصلًا بالسيارة عبر Bluetooth، يمكن تفعيل خيار «السماح لخرائط جوجل باستخدام حركتي لحفظ مكان ركن السيارة».

كما يمكن أن يعتمد التطبيق على خدمات الموقع لتحديد مكان السيارة، لذلك يجب التأكد من أن «خرائط جوجل» يمتلك صلاحية الوصول إلى الموقع. ويمكن مراجعة ذلك من إعدادات آيفون عبر:

الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع > Google Maps

الفكرة الأساسية بسيطة، بدلًا من الاعتماد على الذاكرة لتذكر مكان السيارة، تحفظ «خرائط جوجل» الموقع على الخريطة في اللحظة التي تغادر فيها السيارة.

وقد تكون الفكرة أكثر فائدة في مواقف المطارات، ومراكز التسوق، والمواقف متعددة الطوابق، والمناطق التي تحتوي على عشرات السيارات المتشابهة؛ إذ يمكن إضافة ملاحظة إلى الموقع المحفوظ لتذكر رقم الطابق أو القسم الذي تركت فيه السيارة.