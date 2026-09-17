وفاة «زيتون» أكبر المعمّرين في أوروبا

توفي فيتانتونيو لوفالو، أكبر رجل معمّر في أوروبا، عن عمر يناهز 112 عاماً، حسبما أعلنت السلطات في بلدة أفيجليانو بمنطقة بازيليكاتا بجنوب إيطاليا أمس الأربعاء. وقد ولد لوفالو في مارس 1914، قبل أشهر من بدء الحرب العالمية الأولى.

وحتى بعد أن بلغ مئة عام، استمر «زيتون»، كما كان يلقب، في رعاية مزرعة الكروم الخاصة به.

وقال عمدة أفيجليانو جوزيبي ميكا: «لقد فقدت أفيجليانو جزءاً من تاريخها اليوم. لقد كان زيتون واحداً منا».

وتوفيت زوجة لوفالو منذ عدة سنوات. وكان للزوجين أربعة أطفال. وخلال الحرب العالمية الثانية، خدم لوفالو في البداية في الجبهة.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، تم احتجازه أسير حرب في ألمانيا من عام 1943 إلى عام 1945.