ليست الخفافيش.. دراسة تكشف نوع الحيوانات المتسببة في «كوفيد 19»

المصدر: د ب أ

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كشف فريق أبحاث دولي الأنواع الحيوانية الأكثر احتمالاً أن تكون بمثابة "مضيف وسيط" للفيروس، المسؤول عن جائحة كوفيد-19، حسب مقال نُشر أمس.

ويضيف البحث إلى الأدلة المتزايدة بأن الجائحة بدأت بسبب إدخال حيوانات مصابة إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019.

ولم تتوفر أي عينات من الحيوانات، التي تم بيعها في السوق وقت تفشي الجائحة، وتم إغلاق السوق سريعاً وتطهيره، لكن محققين من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أخذوا عينات من الأرضيات والجدران وأسطح أخرى.

وكشف تحليل جديد لهذه المجموعة من البيانات، التي أحصت أكثر من 800 عينة أن فيروس (سارس-كوفيد-2)، كان موجوداً "بالقرب من حظيرة للحياة البرية وداخلها".

كما احتوت العينات الإيجابية للفيروس على الحمض النووي (دي.إن.إيه) من حيوانات مثل كلاب الراكون وقطط الزباد. وتبين أن كلاب الراكون هي الحيوان الأكثر وفرة وراثياً في العينات.