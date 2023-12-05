إصابة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس بكوفيد-19

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يزال في صحة جيدة بما يكفي لعقد اجتماعات عبر الإنترنت.

وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسي على صفحته على فيسبوك بأن ماركوس سيعزل نفسه لمدة خمسة أيام. ولم يوضح بيان المكتب متى ثبتت إصابته بالمرض.

وجاء في البيان "الرئيس قادر على أداء واجباته وسيواصل عقد اجتماعاته المقررة عن بعد".

وشوهد ماركوس (66 عاما) علنا آخر مرة يوم السبت خلال حضوره حدثا عائليا داخل أراضي القصر الرئاسي.

وألغيت فعالياته المقررة الثلاثاء، بما في ذلك زيارة إلى مينداناو في جنوب الفلبين للقاء مصابين في تفجير وقع أمس الأحد ونازحين بسبب زلازل قوية وهزات ارتدادية منذ مساء السبت.

وأصيب ماركوس بفيروس كورونا سابقا في عام 2020، وتلقى جرعة معززة ثانية من لقاح مضاد للفيروس في حملة تطعيم أجرتها وزارة الصحة العام الماضي.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن الفلبين سجلت 1340 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي