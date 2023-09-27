لا يمكننا تجاهل المرض.. الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء المقبل.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء، عن أسفه لأن ليست جميع الدول تبلغ عن وجود حالات الإصابة لديها، ولكن بالنسبة للدول التي تخطر المنظمة، زاد عدد حالات دخول المستشفى وعلاج كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة.

وقال جيبريسوس إن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأمريكتين وأوروبا.

وقال تيدروس إن "كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض".

وقالت ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في كوفيد-19، إن المتحورات المنتشرة لم تسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات المعروفة سابقا، وفقًا للدراسات التي تمت حتى الآن.

وناشدت كيرخوف الحكومات مواصلة الاختبارات حتى يمكن مراقبة انتشار المتحورات.