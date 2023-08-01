اليابان توافق على أول لقاح محلي الصنع لـ "كوفيد-19"

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن توافق اليابان على أول لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا بعد أن أيدت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة يوم الاثنين خطة شركة "دايتشي سانكيو" لتصنيع وبيع العقار.

ومن المتوقع أن توافق وزارة الصحة والعمل والرفاهية رسميا على اللقاح "دايشيرونا" قريبا. وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة مواصلة تقييم طلب مقدم من شركة يابانية أخرى لصناعة الأدوية، وهي شركة شيونوجي، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وتم تصميم اللقاحين اللذين طورتها كلتا الشركتين للسلالات التي انتشرت خلال المراحل الأولى من الجائحة.

وفي يناير، تقدمت دايتشي سانكيو بطلب إلى الوزارة للموافقة على لقاحها.

وتم استخدام لقاحات شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين في اليابان.