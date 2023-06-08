إصابة الرئيس الأوغندي موسيفيني بكوفيد

المصدر: رويترز

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أكدت مسؤولة كبيرة بوزارة الصحة الأوغندية في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن نتائج الفحص أظهرت إصابة الرئيس يوويري موسيفيني بكوفيد-19، لكنه في صحة جيدة وسيواصل القيام بمهامه خلال تلقي العلاج.

وقالت دايان أتويني، السكرتيرة الدائمة بوزارة الصحة، على تويتر "اليوم... جاءت نتيجة فحص الرئيس للكشف عن كوفيد-19 إيجابية. وكان هذا بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا. ومع ذلك، فهو بصحة جيدة ويواصل أداء واجباته بشكل طبيعي مع الالتزام بالإجراءات التشغيلية الموحدة"، في إشارة إلى الإجراءات القياسية المتبعة في التعامل مع حالات الإصابة بكوفيد.

وألمح موسيفيني (78 عاما) في وقت سابق الأربعاء، بعد إلقائه خطاب حالة الأمة بالبرلمان، إلى احتمال إصابته بكوفيد قائلا في الصباح إنه شعر بنزلة برد خفيفة مما دفعه إلى طلب الخضوع للفحوص.

وأضاف أن نتيجة اثنين من ثلاثة اختبارات أجراها كانت سلبية، وأنه ينتظر نتيجة اختبار آخر.

وفي ذروة الجائحة، فرضت أوغندا بعضا من أكثر تدابير الاحتواء في أفريقيا حزما والتي شملت حظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس والحدود.

وقررت السلطات إلغاء التدابير بالكامل في فبراير 2022.