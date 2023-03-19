كوريا الجنوبية ترفع إلزامية "الكمامات" في وسائل النقل العام اعتباراً من الغد

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وسط اتجاه تنازلي لعدد الإصابات بكوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام يشمل مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة والطائرات، وبحلول يوم الاثنين يكون قد مر عامان ونصف العام على تبني الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر 2020.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق إن وضع انتقال العدوى في حالة مستقرة منذ رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في أواخر يناير الماضي.

وكانت الحكومة قد قررت في 30 يناير الماضي إلغاء متطلب ارتداء الكمامات من معظم الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمسشتفيات وبعض المرافق المعرضة لخطر تفشي العدوى.

ووفقاً لاستطلاع أجري في يناير الماضي، ذكر 7 من كل 10 أشخاص أنهم سيواصلون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لأسباب صحية حتى بعد رفع الإلزام في الأماكن المغلقة.

وسيظل ارتداء الكمامات إلزامياً في المرافق الطبية والصيدليات ودور رعاية المسنين والأماكن الأخرى المعرضة للعدوى. لكن الصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة، مثل متاجر البيع بأسعار مخفضة ومحطات القطار، ستعفى من هذا الشرط.