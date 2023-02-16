«الصحة العالمية» تطالب الصين بالبحث عن أصل كورونا

المصدر: د ب أ

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حثت منظمة الصحة العالمية بكين مجدداً على إبداء المزيد من التعاون في البحث عن أصل فيروس كورونا) كوفيد 19).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس، في جنيف، أمس، إن المنظمة أرسلت رسالة أخرى إلى مسؤول بارز في بكين قبل سبعة أسابيع تطلب منه التعاون.

وقال منسق الإغاثة الطارئة بالمنظمة، مايك رايان، إن مجلس الخبراء المستقلين المعني باستراتيجيات تتبع أصول مسببات الأمراض المستحدثة (ساجو)، الذي تم إنشاؤه خصوصاً لهذا الغرض، قدَّم توصيات واضحة للدراسات اللازمة في الصين.

ويرجع الأمر للدول الأعضاء لإجراء مثل هذه الدراسات، ومنظمة الصحة العالمية تنتظر النتائج.

وقال رايان إن تيدروس عرض كثيراً دعمه للصين، وطالب بإجراء هذه الدراسات.

وأكد رايان أنه «حتى نحصل على هذه الدراسات، وإذا لم نحصل عليها، فإن كل الفرضيات بشأن أصول هذا الفيروس المحدد تظل على الطاولة».

يشار إلى أن الرواية الرسمية الصينية تقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت بالظهور في أواخر ديسمبر 2019 ويناير 2020 في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.