برلين تلغي إلزامية ارتداء الأقنعة في وسائل النقل

المصدر: د ب أ

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ألغت السلطات الألمانية إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام.

وأعلنت أنها لن تطلب، اعتباراً من اليوم، من الركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العام في العاصمة الألمانية برلين ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت أنه تم إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة في قطارات وحافلات المسافات الطويلة أيضاً.

ومن المقرر أن تحذو تسع ولايات ألمانية أخرى، خارج برلين، حذوها.

ويأتي القرار بعد دعوات متزايدة من بعض القادة السياسيين لإسقاط مطلب الارتداء الإلزامي.

وألغت ألمانيا القواعد التي تتطلب من ركاب الخطوط الجوية ارتداء أقنعة على متن الرحلات الجوية في أوائل أكتوبر.

ودعت خدمة السكك الحديدية الوطنية الألمانية (دويتشه بان) الحكومة إلى التخلي عن مطلب ارتداء الأقنعة، بحجة أن الأقنعة يجب أن تكون طوعية في القطارات.

وبعد 2 فبراير، سيتم تطبيق متطلبات ارتداء الأقنعة على المستوى الاتحادي في ألمانيا فقط على العيادات الطبية ودور رعاية المسنين والممارسات الطبية والمرافق الصحية الأخرى.