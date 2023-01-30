انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 31.670 ألف سرير

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 31 ألفا و670 سريرا في 28 يناير، مقارنة بـ 32 ألفا و130 سريرا في اليوم السابق له.

وتراجع معدل نقل المرضى للمستشفيات إلى 6ر4% من 7ر4%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 3ر10%، تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 7ر9%.

كما سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 3075 سريرا، تلتها كاليفورنيا بـ 2988 سريرا.