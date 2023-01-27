أمريكا تُوقف استخدام عقار أسترازينيكا المضاد لكورونا

المصدر: د ب أ

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ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان أمس الخميس أن العقار، الذي يعتمد على الأجسام المضادة والذي طورته شركة أسترازينيكا، لم يعد مصرحا باستخدامه في البلاد، وأنه من غير المحتمل أن يكون فعالا ضد سلالات الفيروس الجديدة السائدة الآن في شتى أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتم التصريح باستخدام عقار "إيفوشيلد"، الذي أنتجته أسترازينيكا في ديسمبر 2021 كي يمنع حالات العدوى بكوفيد- 19 بين الأشخاص المعرضين لخطر كبير، لكنه صار أقل تأثيرا أمام تحورات الفيروس.

وفي هذه المرحلة، تستجيب أقل من 10% من السلالات المنتشرة حاليا في الولايات المتحدة للعلاج بعقار "إيفوشيلد"، حسبما أفاد البيان.

وحذرت الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري من أن "إيفوشيلد" من غير المحتمل أن يتصدى لسلالة "إكس بي بي.5.1" التي تنتشر بسرعة، وتسببت في نحو نصف حالات كوفيد- 19 في البلاد، إلا أن العقار ما زال مطروحا في السوق إلى الآن.