تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف إصابة

المصدر:
  • د ب أ
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 تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 9227 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 60 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و8 آلاف و 756 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 26 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و235 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 450 حالة، بانخفاض طفيف من 460 حالة عن اليوم السابق.

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