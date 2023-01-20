كوريا الجنوبية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المنتظر أن تخفف كوريا الجنوبية من إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بسبب كوفيد-19 إلى توصية غير ملزمة قانونيا اعتبارا من 30 يناير الجاري.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو اليوم الجمعة خلال اجتماع للاستجابة لكوفيد-19 إن البلاد تعتزم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء بعض المرافق، ابتداء من يوم 30 يناير.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القيود ستبقى إلزامية في بعض المرافق بما في ذلك المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام والمرافق المعرضة لارتفاع مخاطر الإصابة.

وذكر "هان" أن 3 معايير وهي الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة، وأعداد الحالات الحرجة والوفيات، فضلا عن قدرات الاستجابة الطبية القوية، تم استيفاءها من بين المعايير الأربعة (المعيار المتبقي هو ارتفاع التلقيح بين الفئات الأكثر عرضة للخطر).

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنها قد تلغي إلزامية ارتداء الكمامات على مراحل إذا تم استيفاء معيارين على الأقل من أربعة معايير.