لقاحات كورونا "تجرجر" بيونتك وكيورفاك إلى المحاكم

المصدر: د ب أ

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أقامت شركة الأدوية الألمانية بيونتك دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع في ألمانيا لتسوية نزاعها ضد منافستها الألمانية كيورفاك بشأن حقوق ملكية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت المحكمة أمس الأربعاء إن القضية تتعلق ببراءة اختراع أوروبية منذ العام 2010 بشأن تكنولوجيا الحامض الريبي المرسال "إم.آر.إن.أيه" المستخدمة في صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته بيونتك بالاشتراك مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

وتطالب بيونتك بإلغاء براءة اختراع هذه التكنولوجيا الخاصة بكيورفاك بدعوى أن فكرتها ليست جديدة, وبحسب المحكمة رفضت كيورفاك هذا الادعاء. ولم يتحدد موعد لبدء نظر القضية.

وفي الصيف الماضي أقامت كيورفاك دعوى قضائية أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية ضد بيونتك بتهمة انتهاك حقوق ملكيتها الفكرية.

وتطلب كيورفاك الحصول على تعويض عن انتهاك مجموعة من حقوق الملكية الفكرية التي حققتها من خلال عمل رائد في مجال تكنولوجيا إم.آر.إن.أيه على مدى أكثر من عقدين.