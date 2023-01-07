تراجع الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع توالياً

المصدر: د ب أ

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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت، في ظل جهود الحكومة لمنع دخول الفيروس من الصين.

وسجلت كوريا الجنوبية 53 ألفا و807 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 219 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و473 ألفا و834 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 60 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و556 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطرة إلى 544 حالة، بانخفاض 4 حالات عن اليوم السابق.