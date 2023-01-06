دول بالاتحاد الأوروبي تشدّد اختبارات كورونا على القادمين من الصين

المصدر: د ب أ

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أعلنت كل من ألمانيا وبلجيكا والسويد واليونان أمس الخميس أنها ستلزم المسافرين الوافدين من الصين بإجراء اختبار كوفيد-19، وذلك عقب اجتماع لخبراء الصحة في بروكسل.

واتخذت الدول الأربع إجراءات بعد أن أعلنت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت سابق عن فرض إجراءات سفر إضافية على الزائرين من الصين.

وسيتعين على المسافرين القادمين من الصين إلى اليونان إظهار نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا أجريت قبل مدة لا تزيد على 48 ساعة، وفقا لإذاعة "إي أر تي" الحكومية.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن ألمانيا ستجري تغييرا في لوائح الدخول على المدى القصير وأن المسافرين القادمين من الصين سيحتاجون مستقبلا إلى إجراء اختبار أجسام مضادة سريع سلبي واحد على الأقل عند دخول ألمانيا. ولم يتضح حتى الآن متى ستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.

يشار إلى أن خبراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا يوم الأربعاء من الاتفاق على تطبيق اختبار إجباري، لكنهم أصدروا بدلا من ذلك توصية قوية. كما نصح الخبراء بارتداء كمامات طبية أو كمامات إف إف بي2 (إن 95) على متن الطائرات القادمة من الصين.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس بسرعة في أنحاء الصين، وتخلت السلطات الصينية فجأة عن سياسة صفر-كوفيد التي تضمنت عمليات إغلاق واختبارات جماعية وحجر صحي قسري على مدار ثلاث سنوات تقريبا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية أن هناك فحوصا يتم إجراؤها بالفعل على مياه الصرف الصحي في مطار فرانكفورت، المركز الرئيسي في ألمانيا للرحلات العابرة للقارات. وأعلنت النمسا عن فحوص مماثلة على الرحلات الجوية القادمة من الصين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

في السويد، سيتعين على الركاب القادمين من الصين إظهار نتيجة اختبار سلبية اعتبارا من اليوم السبت للأسابيع الثلاثة اللاحقة.

بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة، ستبدأ بلجيكا اختبار مياه الصرف على الرحلات الجوية من الصين اعتبارا من اليوم السبت.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أعداد الحالات المرتفعة في الصين سيكون لها تأثير على الوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي.