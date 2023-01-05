"الصحة العالمية" تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن كورونا من الصين

المصدر: د ب أ

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في ضوء انتشار موجة فيروس كورونا (كوفيد-19) الحالية في الصين، تواصل منظمة الصحة العالمية الضغط للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الصينية بشأن الفيروس.

وأعرب رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن تفهمه للدول، ومن بينها دول في أوروبا، التي أوصت بإجراء اختبارات للمسافرين الوافدين من الصين.

وقال غيبريسوس إن المتحوّر الجديد "إكس بي بي.5ر1 " من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في أكتوبر ويمكن انتقاله بسهولة أكبر من أي من المتحوّرات المعروفة سابقا، هو مصدر قلق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، هناك تقارير متزايدة عن دخول المستشفى وضغط النظام الصحي، لا سيما في المناطق المعتدلة في نصف الكرة الشمالي، حيث تنتشر أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الأنفلونزا أيضا".

وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإجراء اختبار لفيروس كورونا للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية.

وبعد اجتماع لخبراء الصحة بالدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل أمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه تم حث الدول الأعضاء بقوة على إلزام الوافدين من الصين إلى أوروبا بتقديم اختبار سلبي للفيروس خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من مغادرتهم.

كما تم الاتفاق على التوصية بارتداء كمامات "إف إف بي 2" الطبية على متن الرحلات القادمة من الصين.

ولا تعتبر هذه القرارات إلزامية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنها تعد توجيهات مهمة. ومن المقرر مراجعة هذه الإجراءات في منتصف الشهر.