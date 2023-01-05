الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات

المصدر: رويترز

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أوصى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء بضرورة أن يحمل الركاب القادمين من الصين لدول التكتل نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل صعود طائراتهم مع اعتزام بكين تخفيف القيود التي تفرضها على السفر رغم الموجة الجديدة لإصابات كوفيد بها.

تأتي التوصية من مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد، وهي هيئة مكونة من مسؤولين من حكومات 27 دولة عضوا في التكتل، وهي تتماشى مع توصية قدمتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وتعتزم الصين تخفيف قيود السفر في الثامن من يناير على الرغم من موجة الإصابات الجديدة التي تركت المستشفيات ودور الجنازات الصينية مكتظة.

كما أوصت مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية بأن يضع جميع الركاب في الرحلات الجوية من الصين وإليها كمامات، وأن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي اختبارات عشوائية للمسافرين القادمين من الصين وأن تختبر وتتابع مياه الصرف الصحي في المطارات مع الرحلات الدولية والطائرات القادمة من الصين.