"الصحة العالمية" قلقة إزاء المتحور "إكس بي بي.1.5" من كوفيد-19

المصدر: د ب أ

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء المتحور الجديد "إكس بي بي.1.5" من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في فيروس كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الأربعاء، إن المتحور الذي تم اكتشافه في أكتوبر الماضي ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقاً.

ووفقاً للتحاليل الجينية المتوافرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة. وهو ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، والذي ينتشر منذ نهاية عام 2021. وقالت فان كيركوف إن يتم حالياً إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريباً.

وقدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المتحور "اكس بي بي.1.5" يمثل نحو 40.5% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام.