علماء يتوقعون انتشاراً أوسع لكورونا وسط احتفالات رأس السنة الصينية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد علماء بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في الصين بشكل كبير فيما يستعد الناس عبر البلاد للسفر إلى مزيد من المناطق النائية وزيارة الأقارب للاحتفال برأس السنة الصينية.

ولفت العلماء في دراسة جديدة نشرت في مجلة فرونتيرز أوف ميديسين اليوم الأربعاء، إلى أنه في حين أن الموجة الحالية من الإصابات وصلت على الأرجح إلى ذروتها في مدن مثل شنغهاي وبكين، فأن التفشي سوف يصل إلى الأقاليم في وسط وغرب الصين وكذلك المناطق النائية بحلول نهاية الشهر.

وكتب العلماء "يمكن أن تزيد مدة وشدة التفشي المقبل بشكل كبير بفعل عمليات السفر الواسعة خلال مهرجان الربيع".

وعادة ما يسافر الملايين عبر البلاد لزيارة عائلاتهم يوم العطلة التي تمثل بداية السنة الجديدة وفقا للتقويم الصيني. وتحل رأس السنة الصينية العام الجاري في 22 يناير.

وألغت الصين سياستها الصارمة الخاصة بصفر كوفيد في السابع من ديسمبر.

وأسفر هذا، وفقا للتقديرات، عن موجة من الحالات أصيب فيها 248 مليون شخص أو 18 % من السكان، كوفيد-19 في الثلاثة أسابيع الأولى من ديسمبر وحده.