سنغافورة.. نحو 586 ألف شخص يحصلون على لقاح ثنائي التكافؤ

المصدر: د ب أ

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حصل أكثر من 586 ألف شخص في سنغافورة على لقاح كوفيد-19 ثنائي التكافؤ، حتى الاثنين الماضي، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أن الرقم يزيد 200 ألف عن التحديث السابق لوزارة الصحة الصادر في 12 ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن أكثر من 133 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح فايزر بيونتيك/كوميرناتي ثنائي التكافؤ، وحصل أكثر من 453 ألف شخص على لقاح مودرنا/سبايكفاكس ثنائي التكافؤ.

وتوفر اللقاحات ثنائية التكافؤ وقاية من سلالة "سارس كوف2" الأصلية من الفيروس، وكذلك متحورات "أوميكرون" الفرعية.