بريطانيا تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

المصدر: رويترز

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قالت المملكة المتحدة أمس الجمعة إن المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا قادمين من الصين سيتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار سلبية للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19، بعد زيادة الإصابات في الصين.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يُجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين، على أن يسري هذا الإجراء اعتبارا من الخامس من يناير.

وأضافت الوزارة أن شركات الطيران سيتعين عليها فحص جميع الركاب من الصين للتأكد من نتائج الاختبارات مع عدم السماح للركاب بالصعود على متن الرحلات دون تقديم نتيجة الاختبار السلبية.

وبذلك تنضم بريطانيا إلى دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والهند وفرنسا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، في فرض الاختبارات على المسافرين القادمين من الصين.